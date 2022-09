Marvel responde a la polémica con 'Capitán América 4' y su superheroína israelí: "Van a darle un nuevo enfoque a Sabra"

Marvel lleva reinando en Hollywood durante varios años y nada hace pensar que eso vaya a cambiar en breve. Eso no quita para que haya tenido que hacer frente a varias polémicas y ahora ha llegado una con la que quizá no contaban, pues mucha gente ha criticado que el personaje de Sabra vaya a aparecer en 'Capitán América 4' y al estudio no le ha quedado otra que defenderse.

Fue durante la pasada D23 cuando se hizo oficial que Shira Haas ('Unorthodox') iba a interpretar a Sabra en 'Capitán América 4', lo cual llevó a que pronto llegasen las quejas por los orígenes de dicho personajes. En los cómics, Sabra es una superheroína israelí que llega a ser agente del Mossad y lucha contra terroristas árabes, aunque en ningún momento llega a aclararse que sean palestinos. No compensaba ser tan explícitos.

El problema llega con que no pocos espectadores creen que con Sabra puede caer en la glorificación de Israel, cometiéndose una injusticia contra Palestina. A fin de cuentas, en Marvel no hay rastro alguno de superhéroe palestino y cuesta concebir la idea de que algo así vaya a suceder nunca.

Además, el personaje resulta problemático más allá de eso, pues su propio nombre recuerda a la masacre de Sabra y Shatila cometida en 1982, en la cual más de 3.000 refugiados palestinos fueron asesinados con el apoyo de las fueras israelís, quienes rodearon los campos de refugiados y permitieron que fuerzas paramilitares entraran allí y llevasen a cabo una matanza indiscriminada.

Desde Marvel no han tenido otra opción que reaccionar ante esa polémica. Es cierto que no han querido especificar cómo piensan manejarlo, pero sí han lanzado el siguiente comunicado:

Aunque nuestros personajes e historias se inspiran en los cómics, siempre están reimaginados para la gran pantalla y el público de nuestro día. Los cineastas van a darle un nuevo enfoque al personaje de Sabra, que fue presentado por primera vez en los cómics hace más de 40 años.

Ahora habrá que ver el enfoque que piensan darle al personaje, pues la idea de introducir una superheroína judía en el MCU es una idea que no tiene nada de malo, pero que la elegida haya sido Sabra es una decisión que cuesta entender.