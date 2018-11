Marvel se despide de Stan Lee con un emotivo vídeo tributo

Tenía ya 95 años, pero a todos nos pilló por sorpresa la triste noticia de la muerte de Stan Lee. Hollywood todavía llora la muerte del creador de multitud de superhéroes que han pasado al imaginario colectivo, el rey del cameo y el hombre que hizo popular la palabra Excelsior, pero todavía faltaba que Marvel le rindiera un homenaje a la altura de lo que supuso para La casa de las ideas.

La compañía se ha decantado por un cuidado vídeo de cuatro minutos de duración que se remonta hasta un piloto televisivo de 1968 en la que él mismo se presenta destacando que "he estado escribiendo historias para los jóvenes generaciones durante los últimos 30 años". El montaje que encontraréis a continuación repasa numerosos monumentos de su carrera y transmite bastante bien la importancia de su figura.

Marvel and The Walt Disney Company salute the life and career of Stan Lee and offer our undying gratitude for his unmatchable accomplishments within our halls. Every time you open a Marvel comic, Stan will be there. Please join us in remembering Stan "The Man" Lee. pic.twitter.com/nLebIgiK6o