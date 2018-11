Qué significa Excelsior y por qué Stan Lee usaba tanto esa palabra

El triste fallecimiento de Stan Lee a los 95 años de edad ha dejado un vacío enorme. El padre del superhéroe moderno era ya una leyenda y ahora lo será aún más. Hay multitud de aspectos memorables a lo largo de su carrera, pero solamente una palabra que nos hace pensar de forma inevitable en él, pero seguro que no todo el mundo sabe qué significa Excelsior y por qu Stan Lee la usaba tanto.

Para encontrar la época en la que empezó a usarla tenemos que remontarnos a los años 60, pues Lee escribía una columna mensual para la que decidió buscar una palabra única con la que despedirse. El propio Lee comentó en una entrevista concedida en 2007 a io9 el motivo que le llevó a hacerlo:

Excelsior es una palabra que proviene del latín y significa "siempre hacia arriba", pero además es el lema oficial del estado de Nueva York desde 1778. Lee vivía en la capital del estado, por lo que más probable es que lo sacase de ahí, aunque nunca confirmó nada al respecto. De hecho, él mismo publicó un tuit en 2010 explicando el significado que tenía para él y el motivo por el que lo usaba tanto en Twitter:

Finally, what does “Excelsior” mean? “Upward and onward to greater glory!” That’s what I wish you whenever I finish tweeting! Excelsior!