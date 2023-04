"Es la mezcla perfecta entre 'Parque jurásico' y Tiburón". La película más inusual de Jason Statham que ha puesto de moda al megalodón en el cine

Una bestia prehistórica emergerá de las profundidades en la primera cadena cuando se estrene 'Megalodón' de Jon Turtletaub este domingo. La película que lleva el género de películas de tiburones y lo multiplica de tamaño ha ido ganando muchos fans que hacen comparaciones con otras películas como 'Tiburón' y 'Parque Jurásico' (Jurassic Park) debido a su enfoque con un fósil viviente queque deambula en la era moderna.

El director explicó en el momento de su estreno que había notado cómo comparaban la película con la obra de Steven Spielberg:

"Mucha gente compara la película con Tiburón y Jurassic Park, pero nadie me ha comparado nunca con Steven Spielberg, así que no tengo idea de lo que esto significa. Jurassic Park fue muy interesante porque es una película de viajes en el tiempo donde la gente no viaja a través del tiempo, el monstruo sí, y esa es la misma historia aquí".

'Megalodón' se centra en un grupo de científicos y exploradores oceánicos que se encuentran con un enorme Megalodon durante una incursión al fondo del mar. Recién despertado después de milenios de supuesta extinción, el tiburón hace un alboroto en el Océano Pacífico, dejando a un buzo de rescate caído en desgracia, y muy malhablado, Jonas Taylor (Jason Statham) como única esperanza. La película está basada en una novela de ciencia ficción de Steve Alten que no se siguió al dedillo, principalmente cortando sangre y gore de forma que molestó al propio Statham.

.El director no solo escuchó que la película se parecía a 'Parque jurásico' y 'Tiburón', ya que el reparto lo comentó en ocasiones, tanto Statham como Rainn Wilson, aunque este en realidad aclaró que a él le recordaba más a "Deep Blue Sea y Jurassic Park. No es una película de tiburones realista en absoluto. No está basada en hechos reales". 'Deep Blue Sea' es una divertidísima película de tiburones de los 90. 'Megalodón' no era tan sangrienta, pero también se basaba en la acción submarina, aunque cambia la tensión por mucho alivio cómico.

Lo que no se esperaba es que la película tuviera tanto éxito a la larga. Ahora, un nuevo thriller de tiburones gigantes ha aparecido de la nada con el director Adrian Grunberg ('Rambo: Last Blood') bajo el título 'The Black Demon' y se ha adelantado a la esperada secuela 'The Meg 2', de hecho, planeada para agosto. Su director, Ben Wheatley no pudo confirmar si tendrá clasificación R, pero Steve Alten, el autor del libro ecomentó que podría tener una clasificación R tras elogiar su guión más oscuro y puede que más de una criatura prehistórica. Es de esperar que la marcha de Eli Roth de la direccíón de la primera por "diferencias creativas" tenga que ver con una clasificación PG-13 libre de gore.

