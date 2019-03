El Óscar no alivia al montador de 'Bohemian Rhapsody': "Siempre que veo esa escena quiero ponerme una bolsa en la cabeza"

La victoria de 'Bohemian Rhapsody' en la categoría de mejor montaje en los últimos Óscar generó mucha controversia. Ya se venía hablando mucho de ese apartado de la película por una escena en la que hay multitud de cortes sin que exista la necesidad de hacerlo y el triunfo de John Ottman hizo que se disparasen aún más las críticas.

Ahora ha sido el propio Ottman el que ha querido mojarse sobre la polémica en cuestión y él mismo ha confesado que se siente avergonzado por dicha secuencia. Lo primero que comentó es que hasta ahora no estaba al tanto de todo lo que se hablado de ello, pero sí que sabe el motivo y reacciona así siempre que la ve:

Siempre que lo veo quiero ponerme una bolsa en la cabeza porque esa no es mi estética. Si alguna vez hay una versión extendida de la película donde puedo recuperar algunos momentos, volvería a montar esa escena

Por lo visto, todo se lo debemos a los pases de prueba de la película, donde se señalaba que se quería conocer más sobre los primeros años de Queen. Eso llevó a Ottman a añadir más planos en una escena que inicialmente era más breve y pasó por varios cambios tras la marcha de Bryan Singer y el fichaje de Dexter Fletcher para completar la película.

Dos de las principales aportaciones de Flecter fueron incluir los orígenes de las canciones 'We Will Rock You' y 'Another One Bites the Dust', por lo que lo que había rodado Singer ya no tenía demasiado sentido. Él rodó la nueva escena, pero los cambios que hicieron que tuviera un montaje caótico se lo debemos a los pases de prueba.

Vía | The Playlist