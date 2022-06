'Parque Jurásico 4', la película más loca de la saga Jurassic que nunca veremos: dinosaurios mercenarios con chaleco antibalas y un cruce dino-humano llamado Raptorman

No fuimos pocos los que salimos de ver 'Parque jurásico III' con una sensación agridulce: la película no era buena bajo ningún concepto, pero... ¡Los pteranodones se dirigían a tierra! ¡La siguiente parte iba a ser algo realmente salvaje! Bueno, no exactamente: lo que siguió fueron catorce años sin Isla Nublar, sin continuación de aquel final y sin dinosaurios por ningún lado. Pero no es que Steven Spielberg no lo hubiera intentado: llevaba años prometiendo que 'Parque jurásico IV' iba a ser increíble. Pero, ¿qué sabemos de ese proyecto fallido? Venid con nosotros a un viaje absolutamente lunático.

Un dinosaurio en Nueva York

Durante años, todo el mundo intentó darle todo el bombo posible a la futurible cuarta parte. Tanto, que se les fue de las manos. "Llevará la saga a otro nivel", decía Joe Johnston. "¡Dejemos que el T-Rex pise los Walmarts!", pedía Sam Neill. "Es la mejor historia desde la primera película", dejaba caer el propio Spielberg. Pero detrás de las entrevistas y del hype... el caos.

Poco se sabe de esa supuesta historia que estaba manejando Spielberg, salvo que no seguía a los pteranodones del final de la tercera entrega. El propio director afirmaba "Tenemos una historia increíble. De hecho, me gustaría que hubiera sido la tercera en vez de la cuarta. Llega tarde, pero es la mejor historia que he oído para una película de dinosaurios desde el libro de Michael Crichton. Y no te voy a decir nada sobre ella. Mis labios están sellados". En lenguaje de Hollywood, esto significa "No se ha escrito todavía ni una línea". Finalmente, William Monahan ('Infiltrados') escribió el primer borrador, que dejó fascinado al propio Sam Neill:

Steven me dejó alucinado con la historia. Algo alarmante está pasando con esos dinosaurios que no presagia nada bueno para los humanos. Los científicos nunca aprenden... ¿Sabes esa sensación cuando viste la película original y estabas alucinando tanto, y te sentías hipnotizado por la majestuosidad de todo? Creo que esta premisa tiene el potencial de causar la misma respuesta. De todos los conceptos que se han creado para estas películas, este es posiblemente mi favorito.

Kathleen Kennedy, por su parte, adelantaba que sucedería en un sitio diferente, fuera de la jungla, en un giro que haría que la saga volviera a sentirse fresca. Movieweb, en 2003, tuvo acceso a un rumor sobre la entonces llamada 'Parque jurásico 4: Dark horizons', que transcurría 13 años después de la primera parte, cuando los dinosaurios se habían convertido más o menos en una leyenda urbana. Pero entonces aparecen en Costa Rica, donde causan el caos. Al final, todos acaban enfermos de un virus que les mata, lo que llevaba a pensar que esta sería la parte final.

Tristemente, nadie confirmó si este era el concepto real tras el guion y a día de hoy seguimos sin conocerlo. Lo que sí sabemos es lo que llegó después. Y nos libramos de una buena.

El guion filtrado

En 2004 entra en la ecuación John Sayles, que ya sabía algo de escribir sobre bichos asesinos tras su éxito en 'Piraña'. El guion cambió por completo, y ahora solo Richard Attenborough regresaría al plantel principal. ¿Lo mejor? Puedes leer el guion al completo en una fase temprana de desarrollo porque alguien hackeó el mail de Steven Spielberg y lo colgó en Internet.

La historia es de traca: Nick Harris, un ex-marine sin trabajo, recibe un encargo de John Hammond, que ahora tiene un gigantesco aviario mientras trata de soportar que Parque Jurásico esté controlado por una empresa suiza llamada Grendel Corporation, que, aunque afirma que ha eliminado a todos los dinosaurios, lo cierto es que ha dejado sueltos a unos pocos que se infiltran en las ciudades cercanas causando el caos.

Entonces Hammond propone algo para recuperar a sus dinosaurios: crear una nueva clase de humano, un individuo tremendamente agresivo pero castrado para que no pueda reproducirse. Uf. ¿Seguís ahí? Bueno, pues resulta que los planos para el proyecto siguen en Isla Nublar, dentro del bote de crema de afeitar Barbasol que Dennis Nedry, el topo de la primera parte, deja en el barro. Nick se apunta para ir... Y esto es solo el principio.

Nick contra el kronosaurio

Nuestro soldado de fortuna va a Isla Nublar y usando sus técnicas de infiltración consigue colarse y doblegar a algunos dinosaurios, hasta que un kronosaurio le ataca y es capturado. ¿Creíais que estaba siendo un viaje de ácido rarísimo? Esperad, que queda lo mejor.

Nick despierta en los alpes suizos, donde descubre que el Barón Von Drax (una vez más: esto es real) ha creado una nueva especie de dinosaurio, una mezcla de deinonychus, perro... Y humano. Nick se asumbra al ver que puede controlar a los saurios, algo que viene de perlas a Von Drax y los suyos, que quieren usarlos como máquinas de guerra.

De hecho, es el momento de ponerles a prueba: Nick debe usar a estos dinosaurios para rescatar a una niña de diez años capturada por terroristas en Tánger. ¿Os he dicho ya que los dinosaurios llevan armadura antibalas? Pues ahora ya lo sabéis. La misión sale bien y Nick empieza a hacerse un experto en el tema, matando a un señor de la droga en su jacuzzi a dentallada limpia. Al final, los propios dinosaurios se vuelven contra sus amos y, oh, así acaba la película.

¿Qué acabo de leer?

Te confirmo que todo lo que has leído es real y está en el guion de Sayles del que, por cierto, 'Jurassic world' toma algunas ideas. Pero la cosa aún está a punto de volverse más loca. Esta es la imagen filtrada de Raptorman, que estaba en una versión posterior del guion. El guion avanzaría, sí, pero la calidad del mismo es otro cantar.

Para sorpresa de nadie, Steven Spielberg no aprobaba este dislate y la fecha de estreno, que se había puesto en invierno de 2005, empezó a aplazarse y a aplazarse hasta que quedó claro que el proyecto no iba a salir adelante. A lo largo de los años se han hecho intentonas poco fructíferas: Internet no estaba dispuesta a olvidar a Raptorman.

Finalmente, tras muchos -muchísimos- guiones, se llegó a uno con el que todos estaban de acuerdo. Y el resto es historia. Cuando estéis viendo 'Jurassic World: Dominion' pensad que, por mala que sea, al menos no tiene a hombres dinosaurio entrenados para la guerra por un barón que vive en un castillo suizo. Algo es algo.