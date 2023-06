Photoshop y a correr: la desastrosa solución a la marcha de un actor en 'Grease: Rise of the Pink Ladies'

Que un actor se vaya de una serie no es nada extraño debido a la cantidad ingente de motivos que puede haber. Lo que es más raro es que su marcha sea tan abrupta que haya dejado el rodaje hecho un cuadro. Es el caso de Johnathan Nieves, uno de los protagonistas de 'Grease: Rise of the Pink Ladies' que, presumiblemente, dejó la serie en mitad del rodaje del episodio 7.

Algo que normalmente no hubiera sido mayor problema de no ser porque, aparentemente, aún quedaban escenas por grabar... y los responsables de la serie tuvieron que tirar de imaginación y una solución bastante cutre: "photoshopear" su cara en un doble. Una cara inmóvil, además.

Así lo ha cazado un espectador de la serie, que relata asombrado cómo en este episodio, dirigido por Annabel Oakes, Richie (Nieves) se enzarza a continuación con una pelea, acaba detenido y enviado a una academia militar. En todas estas escenas solo le vemos de espaldas.

Marcarse un Livia Soprano

No es la primera vez que en postproducción de una serie o película se ven obligados a tirar de "Photoshop" (entiéndase como algo genérico más que como programa concreto) para corregir ausencias o problemas como lo que nos atañe hoy. Mismamente en la obra maestra que es 'Los Soprano' tuvieron que recurrir al CGI después del fallecimiento de Nancy Marchand, quien daba vida a Livia, la madre de Tony.

En el caso de la precuela de 'Grease' no están claros los motivos de la marcha de Nieves, ya que no hay ni siquiera informaciones oficiales al respecto. Sin embargo ha debido ser lo suficientemente repentino como para optar por esta vía.

Estrenada en Peacock en Estados Unidos el pasado abril y en España vía SkyShowtime, 'Rise of the Pink Ladies' está creada por Oakes y protagonizada por Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso, Tricia Fukuhara, Shanel Bailey, Madison Thompson, Jason Schmidt, Maxwell Whittington-Cooper y Jackie Hoffman.

