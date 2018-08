Premios Hugo 2018: ‘Wonder Woman’ se impone a ‘La forma del agua’ y ‘The Good Place’ sorprende en la categoría de formato corto

Como cada agosto se celebra en un lugar del mundo la WorldCon, la convención mundial dedicada a la ciencia ficción (y fantasía). En esta ocasión la ciudad de San José en California ha sido la encargada de hospedar este evento que acoge la ceremonia de los Premios Hugo, los más importantes de la literatura de género.

Como esto es un medio de cine y televisión nos vamos a centrar en las categorías correspondientes y nos encontramos con que 'Wonder Woman' se ha llevado el Premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática en formato largo y 'The Good Place' en formato corto.

Así 'Wonder Woman' se convierte en la segunda adaptación de DC en llevarse este galardón (la primera fue 'Superman'), imponiéndose a algunas de las mejores cintas de 2017 como pueden ser 'Blade Runner 2049', 'Déjame salir' y a la ganadora del Oscar a mejor película 'La forma del agua'. 'Star Wars: Los últimos Jedi' y 'Thor Ragnarok' también estaban nominadas.

En cuanto a la Mejor presentación dramática en formato corto ha sido 'El dilema del tranvía', el quinto (y el mejor, directamente) episodio de la segunda temporada de 'The good place', quien se ha llevado el premio. La comedia de NBC estaba doblemente nominada en esta categoría gracias al magnífico final de la temporada 1.

'The good place' se ha impuesto a series de ciencia ficción más "pura" como 'Star Trek Discovery' (1x07, 'La magia que vuelve loco al hombre cuerdo'), 'Black Mirror: USS Callister', el especial navideño de 'Doctor Who' (todo un clásico de la categoría) y a 'The deep', canción de Clipping.

Por otro lado (que para algo son premios literarios), decir que N.K. Jemisin ha ganado con 'The Stone Sky', la tercera parte de "Tierra fragmentada", su tercer premio Hugo consecutivo a mejor novela, haciendo historia de los premios. La saga, que se inicia en 'La quinta estación', está siendo adaptada por TNT.