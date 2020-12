Las primeras imágenes de 'Godzilla vs. Kong' adelantan un épico enfrentamiento entre los dos monstruos

El esperado enfrentamiento entre dos de los monstruos más míticos de la historia del cine está a la vuelta de la esquina. Aquí os traemos las primeras imágenes oficiales -antes ya habíamos visto una impresionante imagen de arte conceptual- de 'Godzilla vs. Kong', el crossover que promete ser el punto culminante del MonsterVerse hasta la fecha.

Las imágenes están sacadas de un breve teaser visto en la CCPS Worlds 2020 que también encontraréis al final de este artículo. Un pequeño aperitivo que nos prepara para lo que promete ser una épica batalla entre King Kong y Godzilla. Eso sí, no será la primera vez que luchen, pues ya lo hicieron en 1963 en una película dirigida por Ishirô Honda y Tom Montgomery.

Por el momento seguimos sin muchos detalles sobre el argumento de 'Godzilla vs. Kong', ya que Warner y Legendary han realizado un buen trabajo manteniendo bajo secreto todas las claves de la película. Eso sí, el "collar" que luce King Kong en estas imágenes da a entender que no ha llegado hasta allí precisamente por voluntad propia, ¿quizá sea el recurso desesperado de la humanidad para intentar detener a Godzilla?

Habrá que ver además si Adam Wingard, director de la película, va a conseguir hacer real su deseo de que haya un claro vencedor en esta batalla. No tardaremos mucho en descubrirlo, pues la decisión de Warner de lanzar todos su estrenos de 2021 en cines y HBO Max al mismo tiempo da a entender que no va a haber más aplazamientos y que el estreno de 'Godzilla vs. Kong' tendrá lugar el próximo 21 de mayo.

Recordemos que además de a estas dos míticas criaturas también veremos en la película a Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler y Demián Bichir.