Qué fue de Dave Hester, el villano de '¿Quién da más?' al grito de "Yuuup" que fue despedido y vuelto a contratar por el famoso reality

De entre todos los docurealities que tanta popularidad alcanzaron hace unos años, siempre he tenido claro que uno de los más disfrutables es '¿Quién da más?'. Con una variopinta galería de compradores habituales, seguramente Dave Hester y sus "Yuuup" son los que dejaron una huela más grande entre el público. Eso sí, su relación con el programa acabó salpicada por la polémica.

Despedido y recontratado

Pese a ser increíblemente popular, Hester fue despedido de '¿Quién da más?' en diciembre de 2012, dando entonces comienzo a una dura batalla legal contra los productores del mismo. Por lo visto, él se había quejado de que estaban manipulando el devenir real de los acontecimientos, lo cual a su vez dañaba su imagen, lo cual había tenido repercusiones en sus negocios fuera del programa.

Hester sufrió una primera derrota ante la justicia en julio de 2013, ya que un juez desestimó parte de su demanda y le obligó a pagar los costes legales de la parte acusada. Pero en septiembre de ese mismo año recibió luz verde de la justicia para seguir adelante con su demanda por despido improcedente, el cual se zanjó con un acuerdo extrajudicial.

El acuerdo supuso una compensación económica para Hester por una cantidad desconocida -en su demanda él pedía 750.000 dólares-, pero se ve que todo se arregló de forma favorable para ambas partes, ya que el acuerdo se anunció a finales de julio de 2014 y en agosto de ese mismo año se produjo su regreso a '¿Quién da más?' en uno de los episodios finales de la temporada 5.

Poco importaba ya que Hester había acusado al programa de cosas tan graves como colar artículos de antemano en los trasteros, guionizar las entrevistas, montar ellos mismos esos subastas tan llamativas o llegar a pagar por algunos trasteros si una de las estrellas de '¿Quién da más?'. El escándalo había quedado atrás.

La salida definitiva

Al final, Hester mantuvo su imagen de gran villano de '¿Quién da más?' hasta su salida definitiva del programa a finales de 2018. Eso sí, en esta ocasión no fue por una disputa con los productores, pues su repentina marcha se debió a un problema de salud: una noche de noviembre se despertó, no se sentía nada bien y fue al médico: Veredicto: había sufrido un derrame cerebral, lo más probable que como consecuencia de una apnea del sueño que no le había sido diagnosticado aún.

Pasaron varios meses hasta que Hester reapareció en público, ya que incluso ni siquiera era capaz de caminar tras lo sucedido y tuvo que volver a aprender a hacerlo. Todo ello le impidió volver a '¿Quien da más?', cuya temporada 15, y probablemente definitiva, acabó de emitirse en agosto de 2023.

Para entonces, Hester ya había empezado a recuperar la normalidad hasta cierto punto y sus esfuerzos se centran en su casa de subastas que tiene organizados ya varios eventos de aquí hasta el próximo 6 de marzo. Además, también ha hecho alguna subasta con fines benéficos.

Se le ve feliz y algo alejado del mundanal ruido, pues su cuenta de Instagram no se actualiza desde marzo del año pasado. No mucho antes de eso publicó otro mensaje para decir que al fin había salido del hospital y podía comer "comida normal".

