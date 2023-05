Quentin Tarantino se lo pasa en grande con este salvaje y divertidísimo western en clave blaxploitation, y ya puedes verlo gratis en streaming por tiempo limitado

Hablar sobre la filmografía de Quentin Tarantino e intentar elaborar un listado con sus mejores títulos es un duro reto que tiene todas las papeletas para terminar derivando en un encarnizado debate de esos que se extienden durante horas. Lo que no deja prácticamente espacio para la duda es que su incursión en el western fue y sigue siendo uno de los grandes aciertos de su carrera.

En el año 2012, después de su extraordinario filme bélico en clave plolíglota 'Malditos bastardos', el bueno de Quentin tomó prestado el nombre del mítico personaje de Sergio Corbucci para dar forma a 'Django desencadenado'; una imprescindible película "del oeste" con alma blaxploitation que ya puedes ver de forma gratuita en RTVE Play —así como en Netflix, HBO Max y Movistar+—.

Tarantino desencadenado

'Django desencadenado' es una nueva muestra de lo que un autor con una creatividad desatada y sin miedo a jugar con sus ideas y referentes puede conseguir. De este modo, nos encontramos ante un cóctel casi perfecto de western quintaesencal con la venganza como leitmotiv, comedia, personajes icónicos y pasajes de lo más turbios con una enorme carga dramática; todo ello a ritmo de una banda sonora 100% marca de la casa.

A todo esto, integrado dentro de una narrativa impecable, debemos sumar unas explosiones de violencia realmente salvajes —y duramente criticadas— que ganan enteros gracias a la espléndida dirección de fotografía del veterano y triple ganador del Óscar Robert Richardson; colaborador habitual de Tarantino desde 'Kill Bill'. Un tándem de ensueño que brilló especialmente en esta ocasión.

No obstante, por encima de los elementos mencionados hasta el momento, si algo hace grande a 'Django desencadenado', eso es su reparto; tan estelar como inspirado frente a las cámaras. Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz y Samuel L. Jackson encabezan una lista de nombres que convierten la ácida verborrea del director y guionista en una punzante obra de arte.

A día de hoy, este largometraje continúa siendo el más taquillero de la carrera de Quentin Tarantino, sumando 450 millones de dólares en todo el mundo; superando holgadamente a 'Érase una vez en... Hollywood' —con 377 millones— y la mencionada 'Malditos bastardos', que, con 317 millones de dólares, supera en casi 100 a 'Pulp Fiction', cuarta clasificada de la lista.

¿Es 'Django desencadenado' la mejor película de su máximo responsable? Soy de los que opinan que su filmografía es lo suficientemente variopinta como para que sus cintas no merezcan comparaciones; pero de tener que ubicarla en alguna zona de una hipotética lista, no me cabe duda de que estaría en la parte alta de la tabla.

En Espinof | Todas las películas de Quentin Tarantino ordenadas de peor a mejor