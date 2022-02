La taquilla española comienza 2022 con mal pie, alimentada por retales y con un solo estreno entre las cinco películas más vistas

Año nuevo, vida nueva —o eso dicen—. Este dicho puede aplicarse a muchas cosas, y una de ellas es el análisis del rendimiento de unas salas de cine españolas que, tras cerrar 2021 con un mes de diciembre de récord, atrayendo a 7,1 millones de espectadores y recaudando 44,4 millones de euros, ha arrancado 2022 con menos intensidad de la que nos hubiese gustado.

A lo largo del primer mes del año, los cines nacionales cosecharon 25,9 millones de euros a través de cuatro millones de espectadores; cifras notablemente inferiores a las de diciembre, pero que mejoran en casi un 260% a las de enero de 2021, cuando sólo se recaudaron 7,2 millones mediante 1,1 millones de entradas vendidas.

Atrapados en la telaraña marvelita

En lo que respecta a los títulos más vistos, pocas —o ninguna— sorpresas pueblan la parte alta de la tabla, siendo nuevamente 'Spider-Man: No Way Home' —estrenada el 16 de diciembre— la cinta más taquillera con unos nuevos 7,4 millones de euros que la hicieron superar la barrera de los 26 millones en total. Tras ella, '¡Canta 2!' aguantó el tipo con otros 4,1 millones, sumando un total de 7,3.

Por su parte, 'Mamá o papá' continuó con su carrera de fondo con 1,5 millones de euros más en el bolsillo —3,1 en total desde su lanzamiento el 17 de diciembre—, teniendo que irnos a la cuarta posición para encontrar el primer largometraje estrenado en enero; una 'Scream' que cerró enero con 1,5 millones de euros. El Top 5 lo clausuró 'Matrix Resurrections' con 1,4 millones de euros —3,3 en total—.

Si no fijamos en la cuota de mercado por distribuidoras, como es lógico, Sony corona la lista con un 33,2% del pastel gracias a un estreno y siete títulos proyectados, siendo 'No Way Home' su cinta más comercial. Tras ella, Universal se hizo con un 20,91% mediante un estreno y 17 títulos proyectados, y Walt Disney quedó técnicamente empatada con Warner Bros. con 15,15% y 14,95% de cuota respectivamente.

Afortunadamente, febrero nos va a dejar un buen puñado de taquillazos potenciales como 'Uncharted' o 'Muerte en el Nilo' —que ya han funcionado muy decentemente en territorios internacionales— para inyectar algo de energía al box office nacional. Crucemos los dedos.