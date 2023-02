El gran vacío de 'Better Call Saul' en los Emmy irá a más: cómo 'Succession' y 'The White Lotus' se han ventilado cualquier posibilidad de ganar en los grandes premios de la televisión

La historia de los premios está plagada de grandes perdedoras y a poco más de medio año de que tengamos aquí la gala de los Emmy 2023, la excelente 'Better Call Saul' lo tiene más complicado que nunca si quiere rascar alguna estatuilla dorada el próximo septiembre. Y la culpa la tiene HBO. O en parte.

Y es que en las últimas dos semanas hemos visto un par de decisiones que obstaculizan las posibilidades de que el drama protagonizado por Bob Odenkirk consiga no irse de vacío un año más. Recordemos que tiene la escandalosa cifra de 46 nominaciones a los emmy, de las cuales no ha logrado materializar ninguna.

Better Call millonarios

El primer obstáculo es 'The White Lotus', con la Academia de Televisión decidiendo que su segunda temporada debería estar en las categorías de drama, rompiendo así la doctrina de que al ser "antología" debería participar en la sección de Series limitadas o Antologías de los Emmy. El paso a drama de una de las series favoritas de crítica y público es una gran amenaza.

Sin embargo, si bien esta decisión ya de por sí disminuye las posibilidades de 'Better Call Saul' en los premios, el mazazo lo puede dar 'Succession' (vigente campeona) al anunciar que la temporada 4 será la última del drama de los Roy. Y aquí entra el factor "temporada final".

Si bien a priori deberían partir en igualdad de condiciones, el drama de los ricachones es uno de los favoritos de los académicos: tanto la temporada 2 como la 3 se alzaron con el Emmy a mejor serie dramática, acumulando un total de 13 estatuillas.

Pero 'Succession' (y en menor medida 'The White Lotus'), no son los únicos muy probables contendientes para el próximo septiembre: 'The Crown' ganó por su temporada 4; 'La casa del dragón' puede ser la gran sucesora de 'Juego de tronos' y 'The Last of Us' parte muy bien posicionada. En el lado de lo fantástico, son casi seguras las nominaciones de 'Stranger Things' con la segunda mitad de la temporada 4.

Es verdad que estamos en una etapa bien temprana del ciclo de los Emmys. Acaban de abrir los plazos de inscripción y todavía quedan tres meses para que la temporada televisiva termine, lo que implica que hay mucho todavía por salir. Quién compondrá la categoría de "Mejor serie dramática" lo sabremos el 12 de julio. Habrá que esperar.