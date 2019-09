'Juego de Tronos' arrasa en los Creative Emmys 2019 con diez premios

Imagino que a nadie le coge por sorpresa que la serie más premiada de los últimos años también arrase en los Emmy. Lo hará en la gala oficial y lo hizo anoche en la que respecta a los Creative Arts. 'Juego de Tronos' se llevó diez premios anoche, pero no fue la única triunfadora.

La noche de los premios, parte uno

La fantasía épica de HBO se llevó diez Creative Arts Emmy Awards este fin de semana, más que nadie en el inicio de la entrega de los Emmy de este año.

La serie limitada de HBO, 'Chernobyl', sobre el desastre del reactor nuclear acontecido en 1986, también vivió una noche importante, ganando siete premios. 'The Marvelous Mrs.Maisel', de Amazon, que ganó el premio a la mejor comedia el año pasado, se llevó a casa seis premios, incluyendo los de actriz invitada para Jane Lynch y Luke Kirby. Los premios de interpretación invitada en categoría dramática fueron para Cherry Jones y Bradley Whitford, ambos por 'El cuento de la criada'.

'Juego de Tronos' llegaba a los premios de este año con más nominaciones que nadie jamás, atesorando 32 nominaciones y reventando el anterior récord que tenía en 26 'Policías de Nueva York' hace un cuarto de siglo. Gracias a ello, HBO llegó con 137 nominaciones este año, muy por delante de las 117 de Netflix, y la mayor cantidad obtenida por una sola plataforma en un año.

Lista completa de los ganadores de los Creative Arts Emmy Awards.

MEJOR SERIE DE CORTA DURACIÓN

State of the Union (Sundance TV)

MEJOR EDICIÓN DE SERIE DRAMÁTICA DE UNA CÁMARA

Game of Thrones (HBO)

MEJOR EDICIÓN DE SERIE DE COMEDIA DE UNA CÁMARA

Fleabag (Amazon)

MEJOR FOTOGRAFÍA DE SERIE DE UNA CÁMARA EN FORMATO SITCOM

Russian Doll (Netflix)

MEJOR FOTOGRAFÍA DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

Chernobyl (HBO)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE CORTA DURACIÓN

Rosamund Pike, State of the Union (Sundance TV)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

Chernobyl (HBO)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO DE SERIE

Game of Thrones (HBO)

MEJOR CASTING DE SERIE DRAMÁTICA

Game of Thrones (HBO)

MEJOR CASTING DE SERIE DE COMEDIA

Fleabag (Amazon)

MEJOR CASTING DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

When They See Us (Netflix)

MEJOR SUPERVISIÓN MUSICAL

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

MEJOR BANDA SONORA DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

Chernobyl (HBO)

MEJOR BANDA SONORA DE SERIE DRAMÁTICA

Game of Thrones (HBO)

MEJOR SPOT COMERCIAL

Nike — Dream Crazy

MEJOR PROGRAMA INTERACTIVO ORIGINAL

NASA’s InSight Mars Landing

PREMIO AL MEDIO INTERACTIVO DE UN PROGRAMA GUIONIZADO

Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE CORTA DURACIÓN

Chris O’Dowd, State Of The Union (Sundance TV)

MEJOR TEMA MUSICAL PRINCIPAL

Succession (HBO)

MEJOR DISEÑO DE CRÉDITOS

Game of Thrones (HBO)

MEJOR ACTRIZ INVITADA DE SERIE DE COMEDIA

Jane Lynch/The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

MEJOR PELUQUERÍA EN SERIE LIMITADA / PELÍCULA

Fosse/Verdon (FX)

MEJOR PELUQUERÍA EN SERIE DE UNA CÁMARA

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

MEJOR SUPERVISIÓN DE ESPECIALISTAS EN SERIE O VARIEDADES

GLOW (Netflix)

MEJOR SUPERVISIÓN DE ESPECIALISTAS EN SERIE DRAMÁTICA O PELÍCULA

Game of Thrones (HBO)

MEJOR FOTOGRAFÍA DE SERIE DE UNA CÁMARA

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

Bradley Whitford/The Handmaid’s Tale (Hulu)

MEJOR FOTOGRAFÍA DE SERIE MULTICÁMARA

The Ranch (Netflix)

MEJOR MAQUILLAJE DE SERIE LIMITADA

Fosse/Verdon (FX)

MEJOR MAQUILLAJE DE SERIE DE UNA CÁMARA

Game of Thrones (HBO)

MEJOR VESTUARIO CONTEMPORANEO

Russian Doll (Netflix)

MEJOR VESTUARIO DE ÉPOCA

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

MEJOR EDICIÓN DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA DE UNA CÁMARA

Chernobyl (HBO)

MEJOR VESTUARIO DE SERIE DE FANTASÍA / CIENCIA FICCIÓN

Game of Thrones (HBO)

MEJOR EDICIÓN DE SERIE DE COMEDIA MULTICÁMARA

One Day at a Time (Netflix)

MEJOR PROGRAMA INFANTIL

When You Wish Upon A Pickle: A Sesame Street Special (HBO)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Game of Thrones (HBO)

MEJORES EFECTOS VISUALES DE APOYO

Chernobyl (HBO)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO DE SERIE CORTA

Barry (HBO)

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO PARA UNA SERIE DE SERIE

Game of Thrones (HBO)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Russian Doll (Netflix)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN DE ÉPOCA / FANTASÍA

Chernobyl (HBO)

MEJOR COREOGRAFÍA

Crazy Ex-Girlfriend (The CW)

MEJOR ACTOR INVITADO EN SERIE DE COMEDIA

Luke Kirby, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN CONTEMPORANEO

The Handmaid’s Tale (Hulu)

MEJOR MEZCLA DE SONIDO DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

Chernobyl (HBO)

MEJOR MEZCLA DE SONIDO DE SERIE CORTA

Barry (HBO)

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN SERIE DRAMÁTICA

Cherry Jones/The Handmaid’s Tale (Hulu)

MEJOR MAQUILLAJE / PRÓTESIS DE SERIE LIMITADA / PELÍCULA

Star Trek: Discovery (CBS All Access)