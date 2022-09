La quiniela de los Emmy 2022: quiénes ganarán los premios más importantes de la televisión

La cuenta atrás para los Emmy 2022 ya ha comenzado y vamos a un ejercicio de esos que nos gusta bastante: intentar no dejarnos llevar por las emociones e intentar dilucidar cuales de nuestras series favoritas podría ganar los premios más importantes de la televisión. Así que vamos directos con la quiniela:

Miniserie: el resort de lujo abre la vitrina de trofeos

Al contrario que el año pasado, en esta edición parece bastante claro el tema. Si bien la miniserie no fue santo de mi devoción, aquí tengo que reconocer que será 'The White Lotus' la que se lleve el premio gordo. La antología (razón por la cual está por estos lares) ha sido la niña de los ojos de gran parte de público, crítica y académicos.

Eso sí, de no llevarse el premio este iría a parar a 'Dopesick' que quizás sea la única que puede hacerle sombra en cuanto a calidad y esa popularidad buscable en los premios. Las demás, por mucho que me guste 'Pam y Tommy', andan con posibilidades algo escasas.

De hecho, esta última quizás logre rascar algún premio en las categorías de mejor actor/actriz principal, ya que tanto Sebastian Stan como Lily James tienen bastantes papeletas para ello. Y es que las caracterizaciones y el clavar, como lo hacen, personajes populares, suele tener recompensa.

Sin embargo, no lo van a tener nada fácil: el primero compite con Michael Keaton, Andrew Garfield, Colin Firth, Oscar Isaac y Himesh Patel y, de hecho, es más que probable que la cosa se incline hacia el protagonista de 'Dopesick'. Algo parecido pasa con James, que tiene en Amanda Seyfried ('The Dropout') su mayor rival... pero las otras (Julia Garner, Sarah Paulson, Toni Collette y Margaret Qualley) no son nada despreciables.

Donde también tiene pinta de que va a triunfar 'The White Lotus' es en los secundarios, aunque solo sea porque todos sus actores están ahí. Destacan Jennifer Coolidge en la sección femenina y Murray Bartlett en la masculina. Aquí quizás los únicos que le pueden hacer algo de daño son Kaitlyn Dever (Dopesick) y Seth Rogen ('Pam & Tommy').

Estas son mis apuestas:

Mejor actriz de reparto : Jennifer Coolidge

: Jennifer Coolidge Mejor actor de reparto : Murray Bartlett

: Murray Bartlett Mejor actriz principal : Amanda Seyfried

: Amanda Seyfried Mejor actor principal : Michael Keaton

: Michael Keaton Mejor miniserie: 'The White Lotus'

Comedia: ¿repetirá el tiki-taka?

Este año los dolores de cabeza me los ha producido la sección de series de comedia. Y eso que, casi con toda probabilidad, 'Ted Lasso' se corone por segunda vez consecutiva como la mejor serie. Sus mayores rivales serían 'Colegio Abbott', que podría hacer que volviésemos a la era en el que las comedias de cadena en abierto seguían siendo relevantes en estor premios, y 'Hacks'.

Si bien creo que aunque fuese una gratísima sorpresa, la comedia de HBO Max no conseguirá la estatuilla, sí que creo que sus protagonistas tienen amplias probabilidades. Sobre todo Jean Smart, que se come la pantalla en cada plano. Ella compite, sobre todo, con Quinta Brunson, creadora y protagonista de la comedia escolar y un Emmy a ella podría ser un fantástico reconocimiento también para la comedia.

Más difícil lo tiene Hannah Einbinder como actriz de reparto, que compite con una Hannah Waddingham que busca revalidad el galardón del año pasado y Janelle James, que ha sido todo un personaje revelación. De hecho, aquí voy a jugar con el corazón y apostar por ella. Pero ojo, que está Alex Borstein ('La maravillosa Sra. Maisel') por aquí rondando.

En el lado masculino tenemos un duelo de titanes entre protagonistas y, a su vez, máximos responsables de sus respectivas series: por un lado están Bill Hader ('Barry'), Jason Sudeikis ('Ted Lasso') y Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio') una batalla campal en la que destacan, sobre todo, los dos primeros. Quizás me inclinaría por el segundo.

En cuanto a secundarios me temo que también estará entre la comedia deportiva y al criminal. Brett Goldstein tiene también muchas posibilidades, pero es que una de mis grandes debilidades son los secundarios de 'Barry' y, si Tony Shalhoub no se entromete, diría que Henry Winkler se lleva el premio.

Mejor actriz de reparto : Janelle James (ganará Hannah Waddingham)

: Janelle James (ganará Hannah Waddingham) Mejor actor de reparto : Jason Sudeikis

: Jason Sudeikis Mejor actriz principal : Jean Smart

: Jean Smart Mejor actor principal : Henry Winkler

: Henry Winkler Mejor comedia: 'Ted Lasso'

Drama: el triunfal regreso de los Roy

Al contrario que el año pasado (que parecía 'The Crown' vs. rellenos), en esta ocasión la categoría de drama tiene algo más de chicha. Sin embargo, el regreso de los Roy de 'Succession' hace que todas las posibilidades caigan hacia el drama de HBO.

Lo que quizás sea más interesante es ver las "segundas opciones" porque tenemos ahí joyas como 'Euphoria' y 'Better Call Saul' que andan pululando pero no estoy seguro de que los académicos les tengan tanta devoción. La gran tentación para ellos es darle amor a 'El juego del calamar' por encima de 'Separación', pero creo que la ficción coreana tiene más posibilidades en el plano actoral.

En este sentido, puede que dé la campanada coronándose como mejor actor principal. Sin embargo, tengo la sensación de que van a ser relativamente conservadores en las categorías y Brian Cox siempre suele ser palabras mayores. Entre las mujeres Zendaya puede repetir casi sin despeinarse por su papel en 'Euphoria', aunque compite con queridas como Melani Lynskey y Laura Linney.

Algo parecido pasa entre los secundarios, con presencia de Jung Ho-yeon y Oh Young-soo amenazando las casi seguras estatuillas de Julia Garner por 'Ozark' y Kieran Culkin por 'Succession'. Todo puede pasar, pero estas son mis apuestas:

Mejor actriz de reparto : Julia Garner

: Julia Garner Mejor actor de reparto : Kieran Culkin

: Kieran Culkin Mejor actriz principal : Zendaya

: Zendaya Mejor actor principal : Lee Jung-jae

: Lee Jung-jae Mejor miniserie: 'Succession'

Esta es mi quiniela, ¿cuáles son las vuestras?