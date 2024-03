De Cillian Murphy a Billie Eilish, estos son todos los récords que se rompieron anoche en la entrega de los Premios Oscar

Una edición más, más ágil, con más bromas y hasta con desnudos en el escenario se vivió en el Dolby Theatre en la noche de ayer, donde, para su edición 96, los Premios Óscar celebraron a lo mejor del séptimo arte en una ceremonia que quedará para la historia por algo más que la participación de John Cena.

Nuevos nombres para recordar, máximos ganadores y datos que quedarán para la historia forman parte de los recuerdos que nos dejó la gala con la que 'Oppenheimer' arrasó con sus nominaciones, y aquí te decimos cuáles fueron los récords que se rompieron en la reciente entrega de la estatuilla dorada.

Cillian Murphy

El aclamado protagonista de la cinta 'Oppenhaimer' se convirtió en el primer actor de origen irlandés en ser ganador del Óscar.

Mark Ruffalo

El co-protagonista de 'Pobres creaturas' se convirtió en el actor con más nominaciones en la historia como 'Mejor actor de reparto', por sus cintas 'Los niños están bien', 'Foxcatcher', 'Spotlight' y la reciente cinta de Yorgos Lanthimos.

Justine Triet

La directora se convirtió en la primera mujer francesa en ser galardonada por el mejor guion original de 'Anatomía de una caída'.

Christopher Nolan

El director Christopher Nolan junto con su esposa Emma Thomas se convirtieron en el primer matrimonio (él dirigiendo y ella produciendo) en ganar el Oscar a la Mejor Película desde que Richard D. Zanuck y Lil Fini Zanuck ganaron por producir 'Driving Miss Daisy', en 1989.

Diane Warren

Si de mujeres hablamos, entonces tenemos que citar a Diane Warren, que, por su canción The fire inside, que forma parte de la película 'Flamin' hot', se ha coronado como la mujer con más nominaciones en la terna de Mejor Canción Original, con un total de 15.

Jonathan Glazer

El cineasta británico Jonathan Glazer hizo historia con 'Zona de interés' al convertirse en la primera producción británica en ganar el Oscar a la Mejor Película Internacional, curiosamente, por el uso del lenguaje alemán en la cinta.

Hayao Miyazaki

'El niño y la garza' se convirtió en la segunda película no inglesa en ganar el premio a la Mejor Película de Animación, triunfando por encima de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse', pero el logro no es sólo que la animación tradicional haya triunfado sobre la digital, sino que Hayao Miyazaki ganó anteriormente en la misma categoría hace 21 años por 'El viaje de Chihiro', en la ceremonia de 2003.

Billie Eilish y Finneas O'Connell

Sin duda, el mayor récord de la noche fue el de Billie Eilish y Finneas O'Connel, que hicieron historia al ganar el premio a la Mejor Canción Original por su balada de 'Barbie' "What Was I Made For?" sólo dos años después de ganar por la canción principal de la película de James Bond "No Time to Die".

Ahora tienen el título de los dos veces ganadores del Oscar más jóvenes de la historia en cualquier categoría. Eilish, de 22 años, y Finneas, de 26, superaron a la actriz Luise Rainer, que ganó su segundo Oscar a los 28 años.

Este premio marca también la victoria consecutiva más rápida en la categoría de Mejor Canción Original desde que Alan Menken y el fallecido Howard Ashman lograron esta hazaña con 'Under the Sea' de 'La Sirenita' en 1990 y la canción principal de 'La Bella y la Bestia' en 1992.

Definitivamente, la pasada entrega de los premios Oscar dejó muchos momentos inolvidables y pautas en la historia que, quizá el año próximo, nos den de qué hablar de nueva cuenta.

