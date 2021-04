'Nomadland': Chloé Zhao hace historia con su triunfo en los DGA y tiene el Óscar prácticamente en el bolsillo

Chloé Zhao se ha convertido en la segunda mujer de la historia y la primera mujer de color en llevarse el premio al Mejor Director de los premios Directors Guild of America Awards por su película 'Nomadland'. Si bien Kathryn Bigelow ganó la categoría anteriormente en 2009 por su película 'En tierra hostil' (The Hurt Locker, 2008), Zhao es reconocida por su trabajo en la película con Frances McDormand en un momento clave.

Los premios DGA de este año han sido importantes para las mujeres en el cine, y Zhao fue nominada junto con la directora de 'Una Joven Prometedora', Emerald Fennell en la categoría de dirección de largometrajes por primera vez, mientras Radha Blank y Regina King fueron nominadas por sus películas respectivamente. Sin embargo, Darius Marder finalmente ganó la categoría por su trabajo en 'Sound of Metal'.

Zhao, que actualmente dirige la próxima pieza de Marvel, 'Eternals', se coloca así en la cabeza por la carrera por los óscars. El premio DGA a menudo se considera un referente para el Oscar al Mejor Director. Muchos de los ganadores recientes de la DGA repitieron en los Premios de la Academia, incluyendo a Alfonso Cuarón por 'Roma', Guillermo del Toro por 'La forma del agua', Damien Chazelle por 'La La Land' y Alejandro G. Iñárritu por 'El renacido' y 'Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)'. Sin embargo, el ganador del año pasado, Sam Mendes por '1917', perdió ante Bong Joon Ho por 'Parasite' como Mejor Director en los Oscar.

