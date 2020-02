Óscar 2020: Bong Joon-ho iguala el récord de Walt Disney como persona con mayor número de premios en una sola noche

Óscar a Mejor guion; mejor dirección; mejor película internacional y mejor película. Hasta en cuatro ocasiones, y en cada una más eufórico, subió Bong Joon-Ho al escenario del Teatro Dolby de Los Angeles para recibir los galardones que le llovieron a su magistral (o no tanto) 'Parásitos' ('기생충').

Y ojo porque estos cuatro óscares recibidos por el cineasta le igualan en el récord histórico de mayor número de premios Óscar recibidos por un individuo en una sola noche. Y habría que remontarnos a 1954, año en el que Walt Disney ganaría cuatro premios Óscar... y por cuatro películas distintas.

Eso sí, a diferencia de Bong Joon-Ho, Walt Disney recibiría estos premios exclusivamente como productor. Las agraciadas fueron 'El desierto viviente' ('The Living Desert') como mejor documental; 'The Alaskan Eskimo', mejor cortometraje documental; 'Bear Country', como mejor cortometraje (de dos bobinas); y 'Flautas, silbidos, cuerdas y bombos' ('Toot Whistle Plunk and Boom'), mejor cortometraje animado.

Walt Disney, además, ostenta el récord de persona con más premios de la Academia (incluyendo placas, medallas y demás) con un total de 26, de los cuales 22 eran competitivos y el resto honoríficos o al mérito. Bong Joon-Ho entra en el palmarés de la Academia igualando a Spielberg, Iñárritu, Cuarón y los Coen, entre otros, en número de premios.