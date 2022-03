Óscar 2022: cuatro premios para 'Dune' y todos los Óscar que ya se han entregado antes de la gala

Con la ceremonia de los Óscar 2022 aún por empezar, este año ya se han entregado unas cuantas categorías antes de arrancar oficialmente con la gala. Entre las categorías técnicas se han desvelado premios como Montaje, banda sonora Diseño de producción y sonido, que han ido a parar para 'Dune' de Denis Villeneuve.

Cuatro estatuillas para Dune

De forma adicional, se han entregado los premios de maquillaje y peluquería, que ha recaído en 'Los ojos de Tammy Faye' y los de Mejor cortometraje de animación, que ha recaído en el corto español 'El limpiaparabrisas' del cineasta español Alberto Mielgo, el Mejor corto de ficción para 'The Long Goodbye', impulsado por Riz Ahmed, y 'The Queen of basketball' logra el Oscar al mejor corto documental.

Los premios se entregaron una hora antes en una minigala presentada por Jason Momoa y Josh Brolin que luego resumirán troceada. Hans Zimmer gana su segundo Oscar con la banda sonora de 'Dune', que ha aceptado en su nombre Jason Momoa, ya que Zimmer está de gira, lo que deja a Alberto Iglesias sin estatuilla. El mejor montaje es para Joe Walker y suma el cuarto premio para 'Dune'.

Puedes seguir nuestra cobertura en directo de la gala de Óscars 2022 en Espinof y la lista completa de ganadores.