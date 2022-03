Óscar 2022: Jane Campion gana el premio a la mejor dirección por 'El poder del perro'

No ha habido sorpresa y Jane Campion se ha alzado con el premio a mejor dirección por 'El poder del perro' (The Power of de Dog), el western de Netflix protagonizado por Benedict Cumberbatch-

Un premio que podría ser de los más "cantados" de la noche, ya que la trayectoria imparable de 'El poder del perro' en la temporada de premios (entre los que destacan el BAFTA, DGA y Globo de Oro) apuntaba en esa dirección. Ahora solo hace falta saber si se llevará también el de mejor película o será para 'CODA'.

Hay que reconocer que esta categoría es, por lo menos para mí, una de las más complicadas ya que Campion competía nada menos que con la asombrosa labor de Steven Spielberg en 'West Side Story', Kenneth Branagh por 'Belfast' (que ya recogió el premio a mejor guion), Ryûsuke Hamaguchi por 'Drive My Car' (la mejor película internacional) y Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza'.

Como dato curioso, podemos destacar que es la primera vez que esta categoría de los Óscar la gana una mujer por segunda vez de forma consecutiva, después del triunfo de Chloé Zhao por 'Nomadland' el año pasado.

Si queréis estar a la última y enteraros de todo lo que pasa, estamos siguiendo en directo los premios Óscar.