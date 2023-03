Patricia Conde deja atrás su polémica con 'Masterchef' y presentará el nuevo reality con futbolistas de RTVE

Con sus polémicas declaraciones sobre 'Masterchef Celebrity' todavía recientes, Patricia Conde volverá a trabajar con RTVE como presentadora de 'Invictus', un nuevo reality de humor protagonizado por dos exfutbolistas.

De vuelta

Hace unos meses, Patricia Conde incendiaba las redes con sus declaraciones nada más salir de 'Masterchef Celebrity', en las que acusaba al concurso de manipulación e insinuaba que algunos de sus compañeros habían consumido drogas.

No obstante, Conde volverá a colaborar con RTVE, según informa Yotele. Será la presentadora de 'Invictus', el nuevo reality que prepara la cadena y que anunció hace poco Joan Capdevila en 'Días de tele'.

Se trata de la adaptación del formato original británico 'A league of their own', que se emite desde 2010 en la cadena Sky One. Es un espacio de entretenimiento en el que dos exdeportistas capitanearán dos equipos de famosos que se enfrentarán a diversas pruebas físicas y a varias rondas de preguntas.

Todavía no se sabe mucho más pero RTVE ya ha iniciado las grabaciones de 'Invictus' desde hace varias semanas y la idea es estrenarlo en los próximos meses, en un horario de prime time.

