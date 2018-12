Alan Moore ha escrito una película titulada ‘The Show’ y esta es su primera imagen

El legendario creador de 'Watchmen', 'V de Vendetta' o 'From Hell', renegado del cine y espíritu libre en las sombras de la tormenta y la creatividad, Alan Moore, ha dado una sorpresa que nadie esperaba: ha escrito una película que está en marcha, no adapta ninguna obra previa suya y se titula 'The Show'.

El show de Alan Moore

Esta es la primera imagen del drama de fantasía gótica dirigido por Mitch Jenkins, colaborador de Moore y director de 'Show Pieces' y el primer guión de Moore no basado en una de sus icónicas novelas gráficas.

"Con 'The Show', quería aplicar la capacidad narrativa que he acumulado durante mi carrera en el cine", comentaba Moore al hablar sobre su visión de la película, que tendrá lugar en su ciudad natal de Northampton. "Quería ver si era posible crear un mundo envolvente y adictivo sin diálogos desechables y sin personajes desechables, un mundo en el que todos los personajes son memorables, diferentes e intentan robar la función en su favor, como hacemos en la vida real."

'The Show' sigue a Fletcher, interpretado por Dennis Burke, un tipo que ha sido contratado para encontrar un artefacto robado. Su investigación lo pondrá en contacto con algunas situaciones inusuales y peligrosas en la ciudad de Northampton. Según la sinopsis de la película, algunos de los personajes que pululan por la historia serán seductores muertos, comatosas bellas durmientes, gángsters del vudú, aventureros enmascarados, detectives de los años 30 y violentas mujeres del claroscuro.

Habrá que ver el resultado final y si Moore continuará después de la película con su habitual cruzada anti-Hollywood y anti-cine en general. De momento la primera imagen tampoco es que diga demasiado a estas alturas de la vida.