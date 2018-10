Amazon adaptará 'La rueda del tiempo' y ficha a Neil Gaiman: quiere ser la gran referencia en series de fantasía

Durante la presentación que ha tenido esta mañana Amazon sobre sus propios proyectos, ha habido un anuncio que ha destacado sobre los demás: la plataforma de streaming ha dado luz verde a una serie basada en la monumental 'La rueda del tiempo' de Robert Jordan (y Brandon Sanderson en sus últimas entregas).

No es la primera vez que oímos hablar de esta adaptación. Ya el año pasado supimos que Sony se había hecho con los derechos para producirla y estaba buscando lugar donde emitirse, que finalmente será Amazon.

El encargado de adaptar el inmenso material (catorce libros no precisamente cortos) es Rafe Judkins que, como curiosidad, fue concursante de 'Survivor' antes de dedicarse a ser guionista. Ha estado trabajando en 'Agents of SHIELD' y en la próxima adaptación de 'Uncharted'.

Judkins lleva, de hecho, todo el verano colgando en sus redes sociales fragmentos de guion y otros materiales de esta adaptación de 'La rueda del tiempo'.

And I give you — the second and last #WheelofTimeMonday. Because as everyone has so obviously pointed out — #WoTWednesday is 1000x better. I warned you I’m bad at social media. Also, Wheel of Time fans should rejoice because AK Shuman writes Mat like she was born to it. pic.twitter.com/A3I8HJdOgN