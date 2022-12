Ang Lee ficha a su hijo Mason Lee para interpretar a Bruce Lee en una nueva película con sobredosis de Lees

En solo 32 años de vida, Bruce Lee fue capaz de influir a muchísimas generaciones venideras. La historia actual del cine de kung-fu no se entiende sin películas como 'Operación dragón', y su estela dejó una larga ausencia que aún se nota hasta nuestros días. Hace 50 años que el maestro de las artes marciales falleció, y Ang Lee, el director de 'Tigre y dragón', está decidido a rendirle homenaje a través de su propio hijo.

A patadas por la vida

Nunca sabes por dónde va a tirar Ang Lee. Tan pronto prepara una película multipremiada como 'La vida de Pi' o 'Brokeback mountain' como se la pega estrepitosamente con cosas como 'Géminis'. Ahora, el siempre interesante director taiwanés prepara, a sus 68 años, un proyecto para el que lleva tiempo preparándose: el biopic del mismísimo Bruce Lee.

No es la primera vez que se intenta, claro, pero hasta ahora películas como 'Dragón: la historia de Bruce Lee' o 'Bruce Lee: A Dragon Story' (que salió el año después de su muerte protagonizado por Bruce Li) no han captado del todo lo que significó en la historia del cine de acción y de artes marciales. En este caso, el director lleva años trabajando en el proyecto, que no solo se limitará a los triunfos del actor, sino también a sus problemas.

Interpretando a Bruce Lee, todo queda en casa (y en el mismo apellido): será Mason Lee, el hijo del director. El actor lleva preparándose para el papel desde el inicio de los confinamientos en China, y es bien conocido por películas como 'Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!' o 'Who killed Cock Robin', por la que fue nominado a mejor actor secundario en los premios de cine en habla china. Solo queda por ver si sabe pegar patadas tan bien como sabe actuar.