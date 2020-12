Anya Taylor-Joy y el cocreador de 'Gambito de dama' se volverán a reunir para adaptar 'Risa en la oscuridad' de Nabokov

'Gambito de Dama' (The Queen's Gambit, 2020) se ha convertido en un fenómeno global que no abandona el puesto número uno de lo más visto semanal en Netflix, y ahora, el co-creador Scott Frank y la actriz principal Anya Taylor-Joy, quien interpreta a la prodigio del ajedrez Beth Harmon, esperan repetir el éxito con su próximo proyecto, una adaptación del autor de 'Lolita', Vladimir Nabokov, con Joy como protagonista.

Otra nueva versión de la novela

Según una entrevista con el podcast 'The Ringer de The Ringer' de JoBlo.com, Frank dice estar desarrollando actualmente una nueva adaptación de la novela 'Risa en la oscuridad' (Laughter in the Dark, 1935) describiéndo el proyecto como:

"Un día de San Valentín para las películas, lo voy a hacer como cine negro y una película dentro de una película. Es un thriller realmente desagradable y maravilloso".

Adaptada en 1969 por Tony Richardson, la novela se centra en Albert Albinus, un crítico de arte de mediana edad que tiene un interés especial en Margot Peters, una aspirante a actriz y modelo de 17 años. Forman una relación mutuamente parasitaria, instigada por el antiguo amor de Margot, Axel Rex, quien se reúne con ella para quitarle la vida a Albert. Nabokov utilizó parte de estas ideas como base para 'Lolita', su obra más adaptada. Rainer Werner Fassbinder adaptó la comedia negra de Nabokov sobre un doppelgänger 'Desesperación' (Despair) en 1978.

Scott Frank, nominado al Oscar por los guiones de 'Out of Sight' y 'Logan' dijo que también está trabajando en otro proyecto inspirado en las obras del novelista Dashiell Hammett donde Clive Owen interpretaría a un envejecido Sam Spade de 60 años, el protagonista de 'El halcón maltés' en el que el detective es un expatriado que vive en el sur de Francia en forma de serie de seis episodios.