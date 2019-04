Ben Affleck regresa a la dirección con 'Ghost Army', un drama bélico en la línea de 'Argo' que también protagonizará

A pesar de contar con tres películas extraordinarias a sus espaldas, la gente tenía ganas de la llegada del fracaso del ganador del Oscar, Ben Affleck. 'Vivir de noche' fue ese batacazo más o menos merecido que todos querían. Entre eso y las bat-dudas y desastres del universo DC (donde él no tuvo nada que ver), además de sus recaídas en problemas de adicciones, parecía que el bueno de Affleck lo tendría crudo para levantar cabeza. Bien, pues parece que eso puede terminar ahora mismo.

Vuelve el director

El director de 'Argo' vuelve a su zona de confort con la adaptación del libro 'Ghost Army', la historia real de un escuadrón de la Segunda Guerra Mundial que utilizó trucos teatrales y cinematográficos para hacer que las fuerzas alemanas creyeran que las tropas estaban en posición en lugares que en realidad estaban vacíos de fuerzas Aliadas. Utilizando humo y otros efectos para hacer que pareciera que la guerra estaba en camino cuando en realidad no lo estaba, no cabe duda de que se trata de un material ideal para el oscarizado director que también protagonizará la película.

El guión original de la película viene firmado por Henry Gayden, de ¡Shazam!, pero cuenta con una nueva versión a cargo de Nic Pizzolatto, algo que dará más prestigio a la adaptación del libro de Elizabeth Sayles and Rick Beyer, que llevaba por título el sugerente 'The Ghost Army of World War II: How One Top-Secret Unit Deceived the Enemy with Inflatable Tanks, Sound Effects, and Other Audacious Fakery'. En el año 2013 Rick Beyer dirigió un documental narrado por Peter Coyote.