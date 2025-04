'Bitelchús 3' y 'Minecraft 2', confirmadas. Empezarán a trabajar en ellas "de manera inminente" mientras sus responsables se enorgullecen de encontrar dos franquicias nuevas

No creo que nadie se alarme si digo que la industria del cine actual está basada prácticamente en secuelas, remakes y reboots, en la búsqueda de encontrar esa chispa que hacía que, antaño, la gente quisiera ver películas por encima de otras alternativas de ocio. No es una cosa de una sola productora: prácticamente todas, con honrosas excepciones como Neon o A24, se han lanzado de cabeza al negocio de capitalizar la nostalgia y el éxito. Tiene sentido desde el punto de vista del dinero, claro, porque siguen triunfando en taquilla, pero cabe preguntarse hasta cuándo va a durar este continuo truco de magia basado en resucitar a los muertos.

¿Te acuerdas de Bitelchús? ¡Ha vuelto! ¡En forma de chapa!

En una amplia y muy interesante entrevista en Deadline con Mike de Luca y Pam Abdy, los co-directores de Warner, puestos en tela de juicio por aprobar películas como la millonaria (y que nunca recuperará lo que costó) 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, han dejado claro que, aunque extravagancias como esa aún tienen cabida en una major, la gran mayoría de sus apuestas serán secuelas y reimaginaciones de todo tipo. Algunas las conocíamos ya ('Matrix', 'Los Goonies 2', 'Gremlins 3', 'The Hunt for Gollum') y otras nos han pillado de nuevas... aunque podríamos haberlas adivinado.

Estamos muy agradecidos por la cantidad de éxitos que hemos tenido hasta ahora, después de dos años y medio en el puesto. Que hayan nacido dos franquicias de nuestro equipo como 'Bitelchús Bitelchús' y 'Minecraft' hace que sintamos que estamos por delante de lo esperado. Ahora estamos intentando pisar el acelerador, doblar, cuadruplicar ese tipo de éxito.

El entrevistador, Mike Fleming Jr, les pregunta entonces si, además del remake de 'El guardaespaldas', tienen pensado hacer las secuelas de 'Bitelchús Bitelchús' y 'Minecraft'. La respuesta no os sorprenderá: "De manera inminente. La tinta puede que no se haya secado todavía en los contratos, pero es inminente". Tengo que decir que la entrevista de Deadline no es sencilla en absoluto para ellos y salen bastante airosos, sabiéndose defender, por ejemplo, de los ataques respecto a 'Joker: Folie à deux', que hicieron que toda la industria se carcajeara a gusto.

Somos productores. Trabajamos juntos creativamente. Estamos en todos los pases de prueba. Leemos todos los guiones. Estamos en la sala de montaje. Hacemos todo de manera colaborativa con nuestros directores y productores. Hacer cine no es un éxito individual. Es un éxito de muchas personas, y todo el mundo merece ser aplaudido cuando algo funciona. Y cuando no funciona, eso también pasa. No puedes culparnos a Mike y a mí por 'Joker 2' y luego no darnos crédito por 'Minecraft' al mismo tiempo.

Es imposible haber visto 'The Studio', leer estas declaraciones y no pensar continuamente en Seth Rogen creyendo que está salvando el cine con su película de 'Kool-Aid' dirigida por Martin Scorsese. Porque, al final, a esto se ha reducido el cine: a la búsqueda continua de franquicias para poder sacar dinero fácil. Por supuesto que tendremos 'Minecraft 2', y 'Bitelchús Bitelchús Bitelchús', y 'Los Goonies 2'. Y al paso que vamos, si no exigimos más como público, las productoras aprenderán que solo tienen que darle al botón de "repetir" hasta que deje ser rentable.

En Espinof | 'Bitelchús Bitelchús' tiene un agujero de guion que contradice las reglas de su universo. A no ser que aceptes la perezosa justificación que le da Tim Burton

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2024