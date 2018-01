David Ayer escribirá y dirigirá 'Bright 2': Netflix prescinde de Max Landis

En Netflix están muy contentos con la acogida que ha tenido 'Bright'. Es cierto que las críticas, entre ellas la mía, no han sido muy positivas, pero a cambio ha sido un enorme éxito de público. La compañía ya había demostrado su confianza en ella al dar luz verde a una segunda entrega antes de su estreno y ahora ha dado a conocer nuevos detalles sobre ella. El más jugoso es que David Ayer volverá a dirigirla, pero en esta ocasión también se encargará del guion de 'Bright 2'.

Como recordaréis, el libreto de la primera parte estaba firmado por Max Landis, aunque luego el propio Ayer hizo varios cambios para llevarlo a su terreno. Lo lógico habría sido volver a contar con Landis, pero ha sido recientemente acusado de acoso sexual y aquí tenemos la primera consecuencia. Es normal que Netflix no quiera volver a asociarse con alguien en esa situación, que con Kevin Spacey ya optaron por despedirle cuando era el gran protagonista de 'House of Cards'.

ANNOUNCEMENT: Orc auditions for the @BrightNetflix sequel are now closed. Thank you. Have a nice day. pic.twitter.com/QnVqkgYRkE