Fox no se rinde con 'Neuromante' y consigue al director de 'Deadpool'

Ojo a esto. 20th Century Fox ha llegado a un acuerdo con Tim Miller y su estudio Blur para llevar a cabo la ansiada película de 'Neuromante' ('Neuromancer'), basada en el clásico de la literatura cyberpunk escrito por William Gibson. Es un proyecto complicado que lleva años atascado en la fase de desarrollo pero, si sale adelante, puede ser un bombazo.

Miller debutó como director con 'Deadpool', un gran éxito para Fox, y está implicado en la nueva secuela de 'Terminator' que contará con James Cameron como productor. Parece que su fichaje se debe a Simon Kinberg, productor de 'Deadpool' y también de esta adaptación de 'Neuromante', en la que antes trabajaron sin suerte los realizadores Joseph Khan y Vincenzo Natali.

Publicada en 1984, la novela ‘Neuromante’ nos traslada al futuro para presentarnos a Case, un habilidoso hacker acabado y drogadicto. Su oportunidad para la redención llega cuando es reclutado por un misterioso ente para participar en una gran operación criminal: el objetivo es una poderosa inteligencia artificial que orbita sobre la Tierra.

Es un material jugoso para Hollywood, puede salir algo similar a 'Matrix', aunque parece que no han encontrado la forma de crear un proyecto que luzca atractivo y rentable. Me alegra que Fox vuelva a intentarlo, que no se haya acobardado tras el pequeño fiasco de 'Ghost in the Shell'. Espero que Tim Miller esté inspirado, ya ha demostrado que tiene talento para orquestar un espectáculo de acción con fuerte presencia de efectos visuales, su fichaje ilusiona.

