Habrá 'Piratas del Caribe 6' y Disney apuesta por uno de los directores de 'La venganza de Salazar' para hacerla

La franquicia de 'Piratas del Caribe' no ha concluido. Aunque 'La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales') quedó como la segunda entrega menos taquillera de la franquicia, llegó a recaudar cerca de 800 millones de dólares en todo el mundo. Un éxito que en Hollywood sólo significa una cosa: el público puede tragarse otra más.

No obstante, en Disney se lo están tomando con calma. La quinta entrega ganó 200 millones menos que la cuarta, no pueden permitirse que la sexta continúe esa dinámica. Aun así, quieren ampliar la saga y han vuelto a contratar a Ted Elliot, Terry Rossio y Jeff Nathanson para que trabajen en el primer borrador del guion. También está ya a bordo el diseñador de producción Nigel Phelps.

Joachim Rønning y Johnny Depp en el rodaje de 'La venganza de Salazar'

Para la puesta en escena seguirán confiando en Joachim Rønning, uno de los dos directores de 'La venganza de Salazar' y que ahora mismo está rodando la secuela de 'Maléfica' ('Maleficent') también para Disney. El cineasta noruego colaboró con su compatriota Espen Sandberg en 'Kon-Tiki' y 'Piratas 5' pero tras ese rodaje decidieron trabajar por separado.

La gran pregunta es: ¿seguirá Johnny Depp? Está atravesando un mal momento, posiblemente el peor de su carrera, pero es la estrella de 'Piratas del Caribe'. El productor Jerry Bruckheimer declaró que Depp es "fundamental" en el éxito de estas películas aunque eso fue en mayo de 2017, antes de que se agravara la crisis personal del actor.

Teniendo en cuenta que Disney ha despedido a James Gunn porque hace años hizo unas bromas de mal gusto en Twitter, si vuelve a apostar por Johnny Depp podría quedar en evidencia que tiene una doble vara de medir a la hora de valorar quiénes encajan con la imagen de la compañía. ¿Qué opinas? ¿Hay franquicia sin el Capitán Jack Sparrow?

