¡Hazte con todos! Ryan Reynolds se convertirá en Pikachu

Hace algo más de un año, y coincidiendo con el boom de 'Pokemon Go', se anunció la realización de la primera película en acción real centrada en ese universo. Poco después se supo que la opción elegida era 'Detective Pikachu' y el proyecto ha ido avanzando con paso firme desde entonces. Ahora vuelve a acaparar titulares ante la noticia de que Ryan Reynolds va a ser uno de los grandes protagonistas de la función.

Lo cierto es que Reynolds no es el primer fichaje para el reparto de 'Detective Pikachu', ya que previamente se habían confirmado las llegadas de Justice Smith, a quien veremos próximamente en la esperada secuela de 'Jurassic World', y Kathryn Newton, conocida por su paso por la televisiva 'Big Little Lies'. Sin embargo, hacía falta alguien con más tirón para el público occidental y ahí es donde entra el líder de la franquicia Deadpool para convertirse en Pikachu a través de la captura por movimiento.

Y es que Reynolds será el encargado de dar vida al detective del título, cuya misión será ayudar al personaje interpretado por Smith a localizar a su padre, que ha sido secuestrado. Por su parte, Newton se meterá en la piel de una descarada periodista que ayudará a ambos. Si tenéis más curiosidad sobre lo que podéis esperar de 'Detective Pikachu', os recomiendo echar un vistazo a este vídeo con los 42 primeros minutos del gameplay del videojuego original.

El director encargado de llevar a buen puerto 'Detective Pikachu' es Rob Letterman, responsable de la estimable 'Pesadillas' ('Goosebumps'), mientras que la última versión del guion fue escrita por Alex Hirsch -'Gravity Falls'- y Nicole Perlman -'Guardianes de la Galaxia' ('Guardians of the Galaxy')-. El rodaje comenzará a mediados de enero en Londres y Legendary aún no ha anunciado su fecha de estreno.

