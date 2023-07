Hollywood se prepara para la sequía: Sony ha retrasado todos sus estrenos, manda a Kraven a 2024 y deja sin echa a 'Spiderman: cruzando el multiverso 2'

No creo que nadie pensara que tras la huelga de actores y guionistas el ecosistema en los próximos estrenos se iba a quedar tal cual. Los estudios, que están perdiendo dinero a espuertas cada semana que pasa, son conscientes de que, si la cosa sigue así (y tiene pinta de que será así, al menos hasta inicios de 2024) llegará un momento el año que viene en el que el mayor estreno será una película china o ver cómo crece el ficus de tu salón. El primero en mover ficha ha sido Sony, pero os aseguramos que muchos van a venir justo después. Se vienen curvas.

Spider-late

En el fondo, la excusa de la huelga le ha venido de oro a Sony para retrasar de manera indefinida la segunda parte de 'Spiderman: cruzando el multiverso', que ya se rumoreaba que tenía problemas enormes en la producción y que ni de lejos iban a llegar a Semana Santa de 2024. Es la más importante de una lista que ahora pone 'Madame Web' antes que 'Kraven, el cazador' (a pesar de que no tenemos tráiler aún) y ha decidido enfrentar 'Dos policías rebeldes 4', el 14 de junio de 2024, contra 'Inside Out 2'. Buena suerte intentando montar ese Barbenheimer. En fin, echemos un vistazo a los cambios de calendario, que no son pocos precisamente:

'Gran Turismo' se retrasa en Estados Unidos hasta el día 25 de agosto, con un estreno limitado el 11 para dejar que sean los fans los que "promocionen" la película durante esas dos semanas, a falta de actores. Se olvidan de un pequeño detalle: para que los fans promocionen algo, tienen que estar emocionados por ese algo. Y 'Gran Turismo' no tiene pinta de que sea lo que están buscando. En España aún no se sabe si la fecha ha cambiado o no.

'Kraven, el cazador' se retrasa casi un año entero: del 6 de octubre de 2023 al 30 de agosto de 2024, convirtiendo así a 'Madame web' en la próxima película del extraño Universo Spider-man de Sony, el 14 de febrero. También llegará antes 'Venom 3', el 12 de julio. De la única que tenemos un tráiler es de 'Kraven', así que de momento la cosa es un pequeño gran desbarajuste.

'Cazafantasmas: más allá' iba a estrenar su secuela el 20 de diciembre de este año pero habrá que esperar un poco más, hasta el 29 de marzo de 2024, y (en un prodigio de imaginación de Hollywood) el ¡cuarto reboot! de 'The Karate Kid' se retrasa también hasta el 13 de diciembre de 2024. También la película de Blumhouse 'They listen' se ha quedado sin fecha, de momento.

Todo un baile de fechas, títulos y números que probablemente vamos a ver moviéndose aún más a medida que las huelgas vayan haciéndose más sólidas. Y para 2025, efectivamente, tenemos preparada la nada más absoluta. Hay problemones en la Meca del Cine.

