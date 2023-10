'It Follows' tendrá secuela: David Robert Mitchell y Maika Monroe se reunirán para intentar repetir el éxito de la película de terror en 'They Follow'

Tras debutar en el año 2010 con 'El mito de la adolescencia', David Robert Mitchell entró por la puerta grande en la vida de muchos cinéfilos en general y de amantes del terror en particular con su laureada y —tal vez demasiado— elogiada 'It Follows'; un ejercicio de horror fílmico, cuando menos, interesantísimo, en el que sexualidad, atmósferas cocinadas a fuego lento e imágenes de pesadilla cautivaron a propios y extraños en medio mundo.

Se vienen

Pues bien, si eres uno de esos enamorados del largometraje en cuestión, traigo muy buenas noticias, porque Mitchell volverá al universo de 'It Follows' en una secuela que comenzará a rodarse el próximo 2024 y que se estrenará, con suerte, en nuestras salas de cine a lo largo de 2025 bajo el título de 'They Follow' —ahí, siguiendo la pauta de Cameron con el cambio del singular al plural en su 'Aliens'—.

Según ha trascendido, la gente del estudio Neon, que se embolsó el Óscar gracias a su excepcional 'Parásitos' co-producirá la película y se encargará de su distribución internacional. No obstante, lo verdaderamente importante es que, además de Mitchell, que repetirá como director y guionista, 'They Follow' contará nuevamente con Maika Monroe como protagonista tras su notable trabajo en la original.

Está por saber si junto a la intérprete a quien hemos podido ver en títulos como 'The Guest' o la reciente 'El extraño' tendremos a más miembros del reparto de 'It Follows' como Keir Gilchrist y, por su puesto, cuál será la premisa de esta continuación. Por supuesto, estaremos al corriente de cualquier novedad sobre el que, desde ya, es uno de los proyectos más esperados de la temporada cinematográfica 2025.

