Jason Momoa volverá a DC pero no como Aquaman: el actor es confirmado como Lobo en la nueva 'Supergirl'

La estrella de 'Aquaman' Jason Momoa se quedará en el universo DC. El actor aparecerá en 'Supergirl: The Woman of Tomorrow' como Lobo, el cazarrecompensas alienígena, según ha confirmado The Hollywood Reporter. Momoa terminó con DC con 'Aquaman y el reino perdido' del año pasado, una decepción que recaudó solo 439 millones de dólares y fracasó con la crítica.

Un papel muy buscado por el actor y los fans

Momoa llevaba mucho tiempo queriendo interpretar al personaje y ha hablado de ello durante años, incluso durante las ruedas de prensa de 'El reino perdido'.

"Así que Lobo era... Colecciono cómics, y ya no lo hago tanto, pero él siempre fue mi favorito, y siempre quise interpretar a Lobo, porque pienso, '¿Hola? Es el papel perfecto'. Quiero decir, escucha. Si me llaman y me piden que lo interprete, es un 'claro que sí'. No he recibido esa llamada, así que no quiero difundir noticias falsas, pero si alguna vez me llaman y me piden que lo interprete, o me piden que haga una audición, ahí estaré".

El lunes, el actor compartió una cita de una gira de prensa en la que afirmaba que esperaba que DC le llamara para el papel. Subtituló la cita en Instagram con "llamaron".

El guionista Roger Slifer y el dibujante Keith Giffen crearon a Lobo para el cómic Omega Men nº 3. El alienígena de piel azul y fumador de puros tiene superfuerza y poderes curativos y ha luchado tanto contra héroes como villanos. Ha habido varios intentos de llevar a Lobo a la gran pantalla a lo largo de los años. Cineastas como Guy Ritchie y Brad Peyton lo intentaron, con Dwayne Johnson elegido para la versión de Peyton. En 2018, Warner Bros. y Michael Bay también coquetearon con la idea, pero el concepto nunca despegó.

En la pequeña pantalla, Emmett J. Scanlan interpretó a Lobo en la olvidada serie 'Krypton' de SyFy, ahora estará como secundario en la nueva 'Supergirl' que llegará a los cines el 26 de junio de 2026 y está protagonizada por Milly Alcock en el papel de la heroína. Será el segundo largometraje del nuevo Universo DC supervisado por los jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran tras, la película de Gunn de 'Superman' que llegará en julio.

