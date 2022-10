Liam Neeson será el hijo de Frank Drebin: Vuelven los trompazos de 'Agárralo como puedas' de la mano del director de 'Chip y Chop'

Liam Neeson ya lleva unos cuantos años encadenando thrillers de acción a cada cual más deficiente tratando de imitar el éxito de 'Venganza' con un éxito más bien cuestionable. Pero nadie duda que es un gran actor cuya carrera ha tomado un giro un poco raro al final, y que tiene prestigio a raudales (no en vano fue el protagonista de 'La lista de Schindler' y uno de los personajes más recordados de 'Gangs of New York', por ejemplo). Ahora, todo ese prestigio y esa rudeza va a cristalizar en un proyecto inesperado: 'Agárralo como puedas'.

Los atardeceres, los paseos por la playa, los semáforos

Cuesta creerlo, pero antes de 'Aterriza como puedas', la película que le consiguió el papel en 'Police Squad' y después en su adaptación a cine, 'Agárralo como puedas', Leslie Nielsen era un actor serio, secundario habitual de series como 'Colombo' o 'Se ha escrito un crimen' y películas como 'Creepshow', 'La aventura del Poseidón' o 'Planeta prohibido'. Era ese semblante serio y esa actitud digna la que daba a Frank Drebin y sus personajes el humor que necesitaban.

Y por eso, puestos a resucitar la saga y el humor absurdo, puede que nadie mejor que Liam Neeson, al que unimos automáticamente con una dignidad y rudeza que son muy fácilmente parodiables. Ahora hemos sabido que la nueva secuela de 'Agárralo como puedas' ya tiene director y guionistas. Será Akiva Schafer (miembro de The Lonely Island y director de 'Chip y Chop') el encargado de ponerse detrás de las cámaras, y estará muy bien acompañado en el guion.

Dan Gregor y Doug Mand, que hicieron la propia 'Chip y Chop' o episodios de la fabulosa 'Crazy ex Girlfriend' y 'Cómo conocí a vuestra madre' se encargarán de escribir un libreto en el que, se supone, Liam Neeson interpretará al hijo de Frank Drebin. Tendremos que esperar para ver coscorrones, parodias y comedia exacerbada. Contando las horas.