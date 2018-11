Ben Wheatley dirigirá un remake de ‘Rebeca’ para Netflix y ya tiene protagonistas

El único trabajo de Alfred Hitchcock que se llevó el premio gordo a mejor película de la Academia, 'Rebeca', será objeto de remake por parte de uno de los cineastas más viscerales del momento. Ben Wheatley dirigirá a Lily James y Armie Hammer en el remake de 'Rebeca'.

El cineasta británico Ben Wheatley, responsable de algunos títulos de culto del nivel de 'Kill List', 'Turistas' o 'High-Rise' dirigirá una nueva adaptación de la clásica novela de Daphne du Maurier, 'Rebecca', de 1938, que protagonizarán Lily James y Armie Hammer, según cuentan las primeras informaciones.

Jane Goldman se encarga del guión, que sigue a una joven recién casada que visita la imponente propiedad familiar de su esposo en una sombría costa inglesa, donde se encuentra luchando contra el recuerdo de su primera esposa muerta, la misteriosa Rebeca, cuya presencia sigue rondando la casa.

De Selznick a Netflix

Netflix y Working Title están levantando el proyecto, y aunque el servicio de transmisión por streaming parece esquivar la palabra "remake", 'Rebeca' se basa en la misma historia que la película de Alfred Hitchcock de 1940 protagonizada por Laurence Olivier y Joan Fontaine.

Ahora las estrellas de 'Baby Driver' y 'Call me by your name' afrontan dos papeles de un legado enorme que posiblemente los mantengan en lo más alto. La película comenzará a rodarse en mayo y se espera que pueda pasar por algunas salas antes de estar disponible en Netflix. La novela sigue vendiendo unos 50.000 ejemplares al año en Reino Unido.