Lucasfilm anuncia el reparto de 'Star Wars: Episodio IX', ¡vuelven Carrie Fisher y Mark Hamill!

Ya tenemos el reparto oficial de 'Star Wars IX' y hay algunas sorpresas. ¡Vuelven Carrie Fisher y Mark Hamill! El regreso de Hamill era algo posible y deseado por los fans teniendo en cuenta que es la única gran estrella de la trilogía original que podía volver (y J.J. Abrams le debe un favor tras lo que le hizo en 'El despertar de la fuerza') pero lo de Fisher es totalmente inesperado.

Tras su muerte, y como ya han "resucitado" a actores fallecidos gracias a los avances tecnológicos (Peter Cushing en 'Rogue One'), se dudaba si Lucasfilm intentaría recuperar a Leia en el Episodio IX, pues el personaje sigue vivo al final de 'Los últimos jedi'. Y lo negaron. Un año después, han cambiado de idea porque según Abrams, no podía faltar en "la entrega final de la saga Skywalker". Eso sí, no van a recrearla por ordenador: usarán metraje inédito del Episodio VII.

El otro esperado regreso confirmado por Lucasfilm es el de Billy Dee Williams, que retomará su personaje de Lando Calrissian tras ver a Donald Glover dando vida a su versión joven en 'Han Solo: Una historia de Star Wars'. Asimismo, Anthony Daniels continuará dando vida a C-3PO en este Episodio IX y mantendrá su récord: es el único actor que ha estado en todas las películas de la franquicia hasta ahora.

A los veteranos se suman las estrellas de las dos entregas anteriores, es decir, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo (el actor debajo de Chewbacca) y Billie Lourd (hija de Carrie Fisher). Las caras nuevas son Richard E. Grant, Naomi Ackie y Keri Russell; esta última no aparece mencionada en la nota de Lucasfilm pero su presencia ha sido confirmada por Deadline (las negociaciones no se cerraron a tiempo para incluirla en el anuncio oficial).

John Williams volverá a ocuparse de la música y J.J. Abrams será el encargado de dirigir el Episodio IX de 'Star Wars', cuyo rodaje arrancará el 1 de agosto. El estreno está fijado para el 20 de diciembre de 2019.