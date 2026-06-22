Madonna no es tan grande como Michael Jackson y se queda sin su película: "He tenido una vida muy intensa, así que necesitaba un gran presupuesto"

Universal ha conseguido un éxito histórico distribuyendo 'Michael' fuera de Estados Unidos, por lo que a nadie le hubiese extrañado que el estudio diese luz verde a más biopics de cantantes de éxito. Pues bien, ha sucedido justamente lo contrario, pues Madona acaba de anunciar que la película sobre su vida que iba a hacer con Universal ha sido cancelada.

El proyecto de hacer un biopic sobre Madonna se remonta a 2021, cuando Universal ganó una dura puja para hacerse con los derechos. El plan era que la película estuviese protagonizada por Julia Garner y todo parecía ir sobre ruedas, pero de repente la cosa se estancó. Ahora ya está confirmado que esa iteración del proyecto se ha descartado.

"Quizás simplemente no creían en mí"

La propia Madonna ha desvelado lo que ha pasado en Interview: "Se suponía que iba a hacer una película sobre mi vida. Trabajé en el guion durante dos años y pasé otros dos años en Universal Studios con los productores ejecutivos, encargándome del presupuesto y el casting. Tuvimos un desacuerdo, Universal y yo, con respecto al presupuesto porque necesitaba... He tenido una vida extraordinaria. He tenido una vida intensa, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Me entiendes?".

La cantante continúa destacando que "quizás simplemente no creían en mí. Una de sus primeras reacciones fue: "No creemos que te quedes en Serbia más de cuatro días". Y yo les dije: "¿Han leído el guion?". Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No voy allí de vacaciones. En fin, estaba en un limbo cuando todo se vino abajo, y entonces Netflix me contactó para hacer una serie. Fue otro proceso largo y complicado, porque no podía usar el guion que tenía con Universal a menos que se lo comprara a precio desorbitado, a pesar de que yo lo escribí. Mejor no preguntar".

A cambio, parece que la serie para Netflix sí va evolucionando, aunque no al ritmo que desea Madonna: "Empecé a intentar comprender cómo funcionaría hacer una serie. Es un proceso muy, muy diferente. Tienes que reunirte con muchos guionistas y encontrar al showrunner adecuado, y no pude encontrar ninguno. Esto se prolongó durante otros ocho o nueve meses. Pensé: ‘Menos mal que tengo otro trabajo, porque necesito trabajar, necesito crear. Necesito hacer aquello para lo que vine a este mundo".

Por mi parte, me da que simplemente Universal no quería gastar tanto dinero en una versión cruda de la vida de Madonna, al no creer que eso fuese a funcionar bien en taquilla.

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