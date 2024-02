Malas noticias para los fans de 'Dune'. Denis Villeneuve deja claro que tardaremos mucho en ver la tercera película de esta saga de ciencia ficción

Si creías que el casi seguro taquillazo de 'Dune 2' iba a hacer que tuviéramos la tercera parte pronto, o que mientras hablamos se están preparando los sets de rodaje para juntar al equipo cuanto antes y finalizar la épica de Denis Villeneuve, prepárate para frustrarte. Y es que el propio director ha intentado calmar los ánimos respecto a este hipotético final de la trilogía que, recordemos, ni siquiera ha sido anunciado oficialmente por parte de Warner. Calma.

Una trilogía especia-l

Ha sido en The Times of London donde Villeneuve ha afirmado lo que todos, en el fondo, intuíamos: "Por supuesto que queremos tener una tercera parte, pero no quiero precipitarla". Vamos, que para juntar a este mega-elenco de estrellas de nuevo aún nos queda mucho tiempo, si es que vuelve a pasar.

En el fondo lo que dice es loable en una industria que, cada vez más, quiere secuelas y universos hechos a todo correr y en la que la calidad está quedando obviamente resentida. Y el director lo sabe perfectamente: "El problema en Hollywood es que la gente se emociona y solo piensa en las fechas de estreno, no en la calidad".

'Dune 2' se estrenará mañana mismo en un panorama aciago para la taquilla, así que probablemente, aunque solo sea por falta de competencia hasta finales de marzo ('Cazafantasmas: imperio helado'), será un éxito que asegurará que pueda completar su trilogía. Hasta entonces, toca esperar. Las cosas de Arrakis van despacio.

En Espinof: