Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio volverán a hacer equipo: la próxima película del director es una nueva adaptación del autor de 'Los asesinos de la luna'

Mientras nos preparamos para el estreno de 'Los asesinos de la luna' (Killers of the Flower Moon) de Martin Scorsese, el legendario cineasta ya está poniendo su mirada en otra película producida por Apple y lo hará de nuevo con Leonardo DiCaprio, quien se unirá a la adaptación de otro libro de no ficción recién publicado de David Grann, el autor del texto que adapta la laureada nueva película de la pareja.

El trabajo es 'The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder' que Grann ha estado promocionando en los medios de comunicación en Francia, una gira en la que ha mencionado que su trabajo será el material de la próxima película de Scorsese.

"Resulta que la película sobre Jesús que Scorsese había insinuado durante su visita al Vaticano es más bien una incursión experimental para el legendario cineasta, una “meditación” sobre sus creencias. 'The Wager” parece ser su siguiente opción".

La sinopsis del libro de no ficción de Grann, que es ya un best seller número uno del New York Times, reza así:

"Ambientada en la década de 1740, la historia de Wager comienza cuando un barco remendado con 30 hombres demacrados desembarca en la costa de Brasil. Los hombres eran la tripulación superviviente de un barco británico que perseguía a otro español y se estrelló en una isla en la región de la Patagonia de América del Sur. Sus historias de supervivencia en los mares y los elementos les convirtieron en héroes, sin embargo, seis meses después otro barco, aún más maltrecho que el primero, acabó sobre el escudo de Chile, este con tres hombres. Y estos nuevos marineros acusaron a los primeros de ser en realidad un grupo de amotinados".

Se supone que Scorsese también tiene otras tres películas actualmente en desarrollo; una película biográfica de Jerry García protagonizada por Jonah Hill y una película biográfica de Teddy Roosevelt protagonizada por DiCaprio (que podría estar muerta) y la supuesta nueva visión de la vida de Jesús, que sería un contrapunto a su 'La última tentación de Cristo' con Willem Dafoe.

