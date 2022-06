Marvel tendrá su Escuadrón Suicida: los Thunderbolts formarán parte del MCU y su película ya tiene un sorprendente director

Marvel acaba de hacer oficial la puesta en marcha de una película de 'The Thunderbolts', un grupo de personajes que podría llegar a definirse como el Escuadrón Suicida de la compañía. Llevaba mucho tiempo rumoreándose esta posibilidad, pero no ha sido hasta ahora cuando la cosa ha ido finalmente en serio.

Todos los detalles sobre 'The Thunderbolts'

Por el momento, Marvel ha fichado a Jake Schreier para encargarse de dirigir la película. Una elección sorprendente, pues el responsable de títulos como 'Un amigo para Frank' o 'Ciudades de papel', además de episodios para series como 'Kidding' o 'Nuevo sabor a cereza'. A prori nadie hubiese apostado por él.

Lo que no tiene todavía 'The Thunderbolts' son protagonistas, por lo que todo apunta de que se trata de un proyecto a largo plazo que probablemente no forme parte de la actual Fase 4 de Marvel. A cambio, también sabemos ya que el guionista será Eric Pearson, quien ya colaboró previamente con Marvel en títulos como 'Thor: Ragnarok' o 'Viuda Negra'.

La historia de 'The Thunderbolts' girará alrededor de un grupo de supervillanos o al menos personajes que en algún momento de la historia del MCU se ha puesto del lado de los malos, pero todos ellos reformados, que realizan una serie de misiones para el gobierno.

Se desconoce qué personajes serán los elegidos, pero hay varios que en algún momento formaron parte de los Thunderbolts en los cómics, desde Ojo de Halcón (Jeremy Renner) hasta Yelena Belova (Florence Pugh), sin olvidarme del Barón Zemo (Daniel Brühl). Además, también abre la puerta a recuperar a Punisher (Jon Bernthal) o Luke Cage (Mike Colter) tras la llegada a Disney+ de las series estrenadas originalmente en Netflix.