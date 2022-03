Michael Douglas será Benjamin Franklin: Apple TV+ prepara una miniserie sobre el estadista creada por el guionista de 'John Adams'

Si hay veces que parece que Apple TV+ se está posicionando para ser la nueva HBO (en cuanto a sus propuestas), esta es una de ellas. La plataforma ha anunciado una nueva miniserie basada en la vida del polifacético estadista americano Benjamin Franklin, que será interpretado nada menos que por Michael Douglas (a quien vimos por última vez en 'El método Kominsky').

La jugada maestra de Franklin

Y ojo porque aquí es donde se pone el asunto realmente interesante, ya que este biopic estará escrito por Kirk Ellis, a quien excepto en algún especial no veíamos en acción prácticamente desde que guionizó para HBO uno de sus mayores éxitos: 'John Adams', miniserie ganadora de 13 premios Emmy.

Así, Ellis vuelve casi quince años después a contar la vida de uno de los padres fundadores de Estados Unidos cogiendo como base el libro de Stacy Schiff 'A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America'. Junto a él estará Tim Van Patten, uno de los mejores directores en nómina televisiva al que por última vez tuvimos en 'Perry Mason'.

Los detalles de la miniserie son parcos todavía, hasta el punto que la nota de prensa de Apple no desvela qué título tendrá. El biopic de Benjamin Franklin es una coproducción entre Apple y ITV y su sinopsis reza:

«El drama explorará la emocionante historia de una de las mayores bazas de la carrera de Benjamin Franklin. Con 70 años, sin ninguna formación diplomática, Franklin convenció a Francia —una monarquía absoluta— para financiar el experimento de democracia americano. Gracias a su fama, carisma e ingenio, Franklin superó a los espías británicos, informadores franceses y a sus colegas hostiles, al tiempo que diseñaba la alianza franco-americana de 1778 y el tratado de paz definitivo con Inglaterra de 1783. Los ocho años de misión en Francia constituyen el servicio más importante de Franklin a su país, sin el cual Estados Unidos no habría ganado la Revolución.»