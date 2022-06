"No va a ser un Deadpool Disneyficado": los guionistas de 'Deadpool 3' dan los primeros detalles sobre cómo será la entrada del personaje en el Universo Marvel

Desde que se supo que Deadpool, el mercenario bocazas, formaría parte del Universo Cinematográfico Marvel, las dudas de los fans han ido creciendo. ¿Aparecerá con dos orejas de ratón haciendo chistes blancos? ¿Bajarán el nivel de sordidez para adecuarlo a un nivel para todos los públicos? ¿Censurarán los chistes? Los guionistas han hablado con The Playlist para calmar los ánimos: va a ser el mismo personaje de siempre, solo que usando a los personajes de Marvel para reírse de ellos.

No habrá masacre en los chistes

Con la compra de Fox, Disney también se hizo con los derechos de los mutantes, sí, pero parece que más allá de guiños multiversales, solo Deadpool continuará su saga como si nada hubiera pasado. Podría dar algo de miedo pero parece que los guionistas, Rhett Reese y Paul Wernick, responsables de 'Zombieland' y de la futura 'Spiderhead' en Netflix están muy confiados en su futuro.

Queremos hacerla genial. Estamos en el laboratorio trabajando con Ryan Reynolds todo el rato y divirtiéndonos muchísimo. Así que, con suerte, eso se traspasará y el mundo se entretendrá. Pero ya sabes, es un matrimonio entre Fox y Disney, son dos universos diferentes y no es fácil. Pero también es un desafío fabuloso. Lo estamos disfrutando.

No fue fácil todo el rato. Recordemos que en una fase inicial, Disney contrató a Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Logelin, de 'Bob's Burgers', para encargarse del libreto en otoño de 2020, algo que los guionistas no recuerdan con especial cariño, por lo que sea. "Sí, eso pasó. Y mira, salió como salió, pero estamos emocionados de volver. No podríamos estar más felices de estar donde estamos ahora, en el laboratorio del científico loco creando cosas divertidas". Si entre líneas también habéis leído "Estamos todavía enfadados", eso es porque prácticamente lo están diciendo.

Eso no significa que las cosas no hayan cambiado: prometen que será una película con tacos, violencia, referencias al MCU y todas esas cosas que disfrutamos, sin que en Disney les hayan censurado ninguna broma. Por ahora, al menos.

Estábamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, así que hay diferencias, pero creo que lo más importante es que Marvel nos ha apoyado increíblemente. Van a dejar que Deadpool sea Deadpool, ¿sabes? No es que haya alguna broma con la que puedan decir "Esto va demasiado lejos", podría pasar, pero hasta ahora no ha habido nada más que apoyo.

Es posible que no veamos 'Deadpool 3' hasta 2024, dado que el guion ni siquiera está terminado, pero sabemos con certeza que volveremos a ver la cara de Ryan Reynolds embutida en ese traje rojo. ¿Merecerá la pena? Al menos estas declaraciones nos dejan más tranquilos.

Todo lo que hemos tenido ha sido "¿Cómo podemos ayudaros?", "¿Qué queréis utilizar de nuestro universo? ¿Cómo podemos haceros la vida más fácil?" o "No va a ser un Deadpool Disneyficado". Son increíbles y ahora depende de nosotros el justificar esa fe.

¡Crucemos los dedos (y cojamos nuestra provisión de explosiones y chistes malos)!