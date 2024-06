¿Una película de 'Elden Ring'? Miyazaki asegura que "hay interés", pero necesita un elemento indispensable para poder obrar el milagro

Después de haber recorrido de cabo a rabo las Tierras Intermedias a lomos de Torrentera, perdiendo los nervios y la paciencia por el camino, llevándonos alguna contractura en los dedos de regalo y fascinándonos con su rico y vasto universo, 'Elden Ring' acaba de volver para hacernos la vida imposible con su DLC 'Shadow of the Erdtree'. Pero ojo, porque puede que esta no sea la última vez que visitemos los recónditos parajes de la obra de Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin.

Sin luz, con película

Por suerte, puede que no tengamos que volver a sudar tinta china aprendiendo patrones de ataque y rodando como locos para evitar que un boss nos destroce de un solo golpe. Y es que Miyazaki, tal y como ha confesado en una entrevista con The Guardian, no ha descartado la posibilidad de llevar 'Elden Ring' a la gran pantalla.

Por desgracia, el de Shizuoka no se ve preparado para abordar el reto de crear una narrativa no jugable por sí solo, pero, como dice, "hay interés".

"No veo ninguna razón para rechazar otra interpretación o adaptación de Elden Ring, a una película, por ejemplo. Pero no creo que ni yo, ni From Software, tengamos el conocimiento o la habilidad necesarias para producir algo en un medio diferente. Ahí es donde entraría en juego un socio muy fuerte. Tendríamos que construir mucha confianza y estar de acuerdo en lo que fuese que estuviésemos intentando lograr, pero hay interés, sin duda".

En lo que a mí respecta, pueden empezar con 'Elden Ring', continuar con 'Sekiro', ponerse mecánicos con 'Armored Core' y rematar la jugada con una película de 'Bloodborne' que exprima hasta la última gota de su brillante aproximación al horror cósmico. Toda la obra de From Software es lo suficientemente atractiva como para invitar a soñar con una franquicia cinematográfica que nos haga caer rendidos.

