La película de superhéroes inspirada en Indiana Jones que se ha convertido en todo un desafío para Disney: el estudio está empeñado en relanzar una aventura mítica que se adelantó casi 20 años a Marvel

Disney no está pasando últimamente por su mejor momento, ya que este año ha acumulado varios fracasos en taquilla y le está costando dar con nuevas franquicias con las que seguir extendiendo su reinado en Hollywood. Algo a lo que el estudio siempre está atento es a intentar resucitar títulos de antaño con nuevas versiones y hay uno en concreto que lleva más de una década intentando relanzar sin terminar de dar con la forma de hacerlo. Nos referimos a 'Rocketeer'.

Estrenada en 1991, 'Rocketeer' es una película de superhéroes que al mismo tiempo bebía mucho de la franquicia 'Indiana Jones'. Los paralelismos con la saga protagonizada por Harrison Ford son innegables y seguramente buscados al menos en parte, ya que detrás de las cámaras esta Joe Johnston ('Jumanji') quien años antes trabajase en el departamento de arte y efectos visuales de 'En busca del arca perdida'.

Muchos años intentando hacerlo

Hay hasta varias escenas que retrotraen de forma directa a esa otra franquicia millonaria, pero eso no impidió que 'Rocketeer' se convirtiera en un sonado fracaso en cines. Desde entonces ha adquirido la condición de título de culto y en Disney seguramente vieron que la buena acogida de 'Capitán América: El Primer Vengador' invitaba a intentar hacer un remake para ver si conectaba mejor con las nuevas generaciones. Y es que la película de Johnson se adelantó en casi 20 años al Universo cinematográfico de Marvel en varias cosas.

En un primer momento se manejó la idea de que James Wan estuviese tras las cámaras, pero la cosa no fructificó. Desde entonces han pasado varios nombres por esta nueva 'Rocketeer' sin que la cosa terminase de fructificar. Además, la idea pasó de un remake a una secuela para luego optar por un reboot. Parecía que no tenían muy claro qué hacer, lo cual probablemente motivó que se intentase ver la popularidad de este personaje a través de una serie de televisión animada.

El canal Disney Junior estrenaba en 2019 'The Rocketeer', una serie en la que Billy Campbell, el actor que daba vida al protagonista de la película original, prestaba su voz a un personaje. Por desgracia no tuvo el éxito esperado y fue cancelada tras la emisión de una única temporada, lo cual no impidió que en Disney siguieran empeñados en hacer algo con este superhéroe.

De hecho, en 2021 se producía un importante avance con el fichaje de Ed Ricourt ('Ahora me ves') para escribirla, pero, sobre todo, la llegada de David Oyelowo ('Selma'), quien ejerce como productor y además se espera que interprete al gran protagonista de la función. El actor afirmó lo siguiente el año pasado en declaraciones a The Wrap:

Vamos a cuidar de los fans de la original y esperamos atraer a una nueva base de fans. En nuestra película, será un ex aviador de Tuskegee, así que se mantendrá el ambiente de los años cuarenta. Sabemos que tenemos que mantener las cosas que la gente adoraba de la primera. Pero eso fue hace 30 años, así que queremos hacer una película que siga funcionando en los próximos 30 años y especialmente en el presente. Esa es la aguja que tenemos que enhebrar y estamos trabajando duro para hacerlo.

A priori, todo parecía ir de fábula, pero se ve que sigan sin conseguirlo, ya que Ricourt ha abandonado el proyecto y se ha anunciado la contratación de Eugene Ashe ('El amor de Sylvie') para ocupar su posición. Quizá ahora este reboot pensando para estrenarse en Disney+ logre salir adelante, pero seguro que no soy el único que tiene serias dudas al respecto.

