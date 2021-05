Primer vistazo a 'No respires 2': el "Hombre Ciego" vuelve en una secuela que promete dar una vuelta de tuerca a la película de Fede Álvarez

Entre la ristra de retrasos y cancelaciones que ha habido durante el último año a causa de la pandemia y la vuelta paulatina a la normalidad que vuelve a traer grandes títulos a la palestra, había olvidado casi por completo la existencia de una secuela de la fantástica 'No respires' de Fede Álvarez; pero hoy, gracias a USA Today, me he llevado una pequeña alegría.

El medio norteamericano nos ha brindado un primer vistazo al largometraje bajo la forma de una imagen en la que podemos ver al Hombre Ciego de Stephen Lang blandiendo un martillo. Pero este escueto adelanto no es todo, porque ha traído bajo el brazo una sinopsis que promete dar una vuelta de tuerca —o dos, si me apuran— lo visto en la cinta original.

"El Hombre Ciego se ha estado escondiendo durante varios años en una cabaña aislada y ha adoptado y criado a una joven que quedó huérfana en un incendio. Su vida tranquila se hace añicos cuando un grupo de criminales secuestran a la chica, obligando al Hombre Ciego a abandonar su refugio para salvarla".

O mucho me equivoco, o en 'No respires 2' se va a dar la vuelta a la tortilla y nos van a situar del lado del Hombre Ciego, que ahora parece pasar de ser el antagonista de la historia a adoptar el papel protagonista. Sea este el caso o no —esta sinopsis es lo suficientemente vaga como para no darnos todo masticado y guardarse algún as en la manga—, la película tiene todo mi interés.

'No respires 2' se estrenará el próximo 13 de agosto de este 2021 —sorprendentemente, su fecha de estreno original— y estará dirigida por Rodo Sayagues; productor y guionista de la primera parte y escriba de la brutal 'Posesión infernal' de Fede Álvarez, que en esta ocasión escribe y produce. Con que alcance la mitad de niveles de tensión y sordidez del título de 2016, estaré más que satisfecho.

Por cierto, ya que hablamos de Álvarez, no os perdáis su 'Calls' en Apple TV+, que es la bomba.