Sony y Marvel se reconcilian: el 'Spider-Man' de Tom Holland tendrá una tercera película en solitario dentro del Universo Marvel

Cuando recopilaba todas las veces que Sony había amenazado con sacar a nuestro amigo y vecino Spider-Man del Universo Marvel después de lo que parecía la ruptura definitiva entre la productora y la división cinematográfica de la Casa de las ideas, ilustré musicalmente el texto con 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado. Pues bien, ya podéis ir dándole caña a vuestra playlist favorita con canciones de reconciliación, porque traigo buenas noticias.

Tras dimes, diretes, bailes de porcentajes y millones de dólares sobre la mesa, Sony y Marvel han terminado llegando a un acuerdo que asegura la continuidad de Spidey en el universo compartido marvelita, y que implicará que Disney y Marvel reciban un 25% de los futuros beneficios, así como la retención de los derechos del merchandising por parte de la compañía del ratón Mickey. Además, el personaje deberá aparecer en un largometraje venidero del Universo Marvel.

Así lo ha anunciado el propio Kevin Feige a través del comunicado que podéis leer a continuación. Agarraos, que vienen curvas.

"Estoy entusiasmado de que el viaje de Spidey en el UCM vaya a continuar, y tanto yo, como todos nosotros en Marvel Studios estamos emocionados de que vayamos a continuar trabajando en él. Spider-Man es un icono poderoso y un héroe cuya historia atrae a públicos de todas las edades a lo largo del planeta. También resulta ser el único héroe con el poder de atravesar universos cinematográficos, así que mientras Sony continúe desarrollando su propio Spider-verso, nunca sabes qué sorpresa nos podría deparar el futuro".

La "vuelta a casa" de Holland y Amy Pascal

Como habéis leído, las declaraciones de Feige son un plato especialmente fuerte para el fandom marvelita, y deja entrever crossovers potenciales de lo más apetecibles. Pero especulaciones aparte, este nuevo acuerdo trae hechos bajo el brazo, porque junto a él, se ha anunciado que 'Spider-Man' tendrá una nueva película en solitario, protagonizada de nuevo por Tom Holland, el 16 de julio de 2021.

Esta segunda secuela de 'Homecoming', estará producida nuevamente por una Amy Pascal que, además de mostrar su entusiasmo con un "esto es genial", ha añadido que "la historia de Peter Parker dio un giro dramático durante 'Lejos de casa', y no podría estar más feliz de que vayamos a trabajar todos juntos para ver dónde le lleva su viaje".

No sé si habrá sido mi sentido arácnido o la lógica aplastante, pero algo me decía que ambas compañías no iban a tirar por la borda la oportunidad de seguir amasando millones de dólares explotando codo con codo a su gallina araña de los huevos de oro particular.

