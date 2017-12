Stallone cambia de idea y no dirigirá ‘Creed 2’: éste es el nuevo realizador

Sintiéndolo mucho, nos vemos obligados a traer noticias que se van a antojar ligeramente agridulces —si no totalmente agrias— a todos aquellos que disfrutamos del fantástico lavado de cara que Ryan Coogler dio a la franquicia 'Rocky' en la notable 'Creed'. Y es que, después de anunciar que el propio Sylvester Stallone se encargaría de dirigir la secuela, finalmente se ha confirmado que el bueno de Sly "tan sólo" se dedicará a las labores de producción, escritura del guión e interpretación.

En MGM se han puesto las pilas y ya han encontrado un sustituto que continúe la nueva saga iniciada por un Coogler que ha tenido que desmarcarse de 'Creed 2' al estar completamente absorbido por la post-producción de 'Black Panther'. El encargado de dar continuidad a la serie, elegido por Stallone y Michael B. Jordan, será Steven Caple Jr., quien debutó el pasado 2016 con el filme 'The Land', siendo esta nueva aproximación al personaje de Adonis Creed su primer trabajo para un gran estudio.

Como es habitual en estos casos, el peloteo, las palmaditas en la espalda y las muestras desmedidas de entusiasmo se han sucedido, abriendo la veda Jonathan Glickman, presidente de MGM, quien está obviamente encantado por el equipazo que han conseguido reunir en 'Creed 2'.

Por su parte, Michael B. Jordan, estrella del filme —con permiso de Stallone—, ha compartido su reacción al fichaje a través de su cuenta de Twitter.

Excited for Coogler to hand over the reins to Steven Caple, Jr. - our director for Creed 2! Can’t wait to bring you guys the next chapter of our story ... coming at you November 2018. 👊🏾👊🏾 #Creed2