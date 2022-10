Mala noticia para los fans de 'La casa del dragón': HBO Max confirma que la temporada 2 tardará en llegar y no se estrenará en 2023

Los fans de 'La casa de dragón' (House of the Dragon) van a tener tiempo para repasar los textos de George R.R. Martin, porque el drama de fantasía no volverá en 2023, segújn un ejecutivo de HBO Max. El director de contenido de HBO Casey Bloys, afirma que la popular serie precuela de 'Juego de Tronos' (Game of Thrones) probablemente regresará para su temporada 2 en algún momento del 2024.

Una larga espera para hacer las cosas bien

Según le contó Bloys a Vulture:

"Estamos comenzando a armar el plan, y al igual que la última vez , hay tantas incógnitas. No es por ser tímido o reservado, pero no quieres decir que estará listo en esta fecha, y luego tener que moverla. Lo único claro es que no lo esperen en 2023".

La primera temporada terminó el domingo con un episodio final que [¡Alerta de spoiler!] muestra a Rhaenyra dando a luz a una hija que nace muerta, fue coronada reina y se enteró de que su hijo mediano, Lucerys, había sido asesinado por Aemond Targaryen y su dragón, por lo que los ecos de batalla y venganza arden y han dejado la impresión de que la serie tomará vías más decisivas en la esperada continuación.

Posteriormente, el co-showrunner Ryan Condal dijo que el programa ya no se saltaría la historia de Westeros ni reformularía a los personajes principales.

"Diré, como recompensa a nuestra maravillosa audiencia por seguirnos a través de todos los saltos de tiempo ya terminaron. Contaremos la historia en tiempo real de aquí en adelante".