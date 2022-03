'The Batman': Matt Reeves quiere que la serie en HBO Max sea "como una película de terror o de casa encantada en Arkham"

Con el estreno la semana pasada de 'The Batman', desde DC abrían no una nueva saga de películas sino todo un universo expandido en cine y televisión con el personaje interpretado por Robert Pattinson. Entre ellos, un número de series para HBO Max cuyo estado, aún hoy, es incierto.

En una entrevista concedida a The Cyber Nerds, Matt Reeves, director de la película de Warner, ha aclarado el estado de una de estas series. En concreto la que iba a centrarse en el departamento de policía de Gotham, que ha evolucionado y ahora el autor se quiere centrar más en el manicomio por excelencia del mundo del cómic: Arkham Asylum.

La maldición de Arkham Asylum

Tal como ha declarado Reeves:

«Lo de la GCPD, esa historia ha evolucionado. De hecho nos estamos adentrando más en el terreno de qué pasaría en el mundo de Arkham tal como sale de nuestra película y algunos de los personajes, de nuevo en sus orígenes, que podría caer en la idea de ser como una película de terror o de casa encantada que es Arkham.

La idea es que, al igual que Gotham es un personaje en la película, quiero que Arkham exista como personaje, así que vas a este ambiente y te encuentras con estos personajes de un modo que parece realmente fresco. Y así en nuestro trabajo con Gotham, esa historia comenzó a evolucionar y empezó a sentirse "Espera, deberíamos ir hacia allí". Y eso es más o menos adonde ha ido.»

Recordemos que, originalmente, la serie de 'The Batman' para HBO Max iba a ser una especie de 'Gotham Central', centrándose en la corrupción del sistema policial en el primer año de actividad del vigilante de la capa oscura. Al parecer ese planteamiento se ha quedado "pausado" para adentrarnos en la institución mental.

No es el único spin-off que se baraja, también Colin Farrell está involucrado en una serie sobre el auge del Pingüino con Lauren LeFranc como showrunner. De momento, esta sigue adelante y probablemente aterrice antes que la segunda película de 'The Batman'.

También os digo que, teniendo en cuenta que 'Gotham' terminó hace dos años y literalmente era una precuela centrada en la policía de la ciudad y, entre otros villanos, el auge precisamente de Oswald Cobblepot, a mí se me antoja todo bastante repetitivo. Lo que no quiere decir que no tenga ganas de seguir navegando en la ciudad cartografiada por Reeves.